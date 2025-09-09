Ngày đầu xử phạt xe tải đi làn 1 cao tốc: CSGT hóa trang tuần tra song chưa phát hiện xe vi phạm

TPO - Sáng 9/9, tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) làm nhiệm vụ trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ chưa phát hiện tài xế xe tải đi vào làn số 1 (làn ngoài cùng sát dải phân cách giữa). Lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền tới lái xe tải chấp hành quy định mới.

Lực lượng CSGT tuyên truyền quy định mới tới các tài xế xe tải.

Bắt đầu từ 0h ngày 9/9, lực lượng CSGT sẽ xử phạt tài xế xe tải đi vào làn số 1 (làn trong cùng sát dải phân cách giữa) tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng.

Ghi nhận vào sáng cùng ngày tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm liên quan đến tài xế xe tải đi vào làn số 1.

Quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ tổ công tác hoá trang tuần lưu trên tuyến ghi nhận hành vi vi phạm. Một tổ công tác công khai thực hiện dừng xe tại khu vực trạm thu phí hướng về trung tâm TP Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên, các tài xế xe tải đều chấp hành theo quy định mới.

Nhiều tài xế xe tải đã nắm được quy định mới.

Ông Nguyễn Văn Đức cho biết, bản thân cũng lái xe tải nhưng cũng rất bức xúc với việc một số tài xế xe tải đi vào làn sát giải phân cách giữa song di chuyển chậm. Việc này dẫn đến các phương tiện phía sau khó vượt, xếp thành hàng dài "bò" trên đường.

"Tôi mong muốn việc này được triển khai sớm hơn để giao thông trên các tuyến cao tốc được thuận lợi" - ông Đức nói.

Đồng quan điểm, tài xế mong muốn việc cấm xe tải đi vào làn số 1 sẽ triển khai trên tất cả các tuyến cao tốc nếu đủ điều kiện.

Biển cấm xe tải đi làn số 1.

Xe tải đi vào làn trong cùng cao tốc.

Đại uý Vũ Duy Dũng - cán bộ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 cho biết, sáng cùng ngày đơn vị bố trí cán bộ, chiến sĩ tuần lưu ghi lại hình ảnh vi phạm. Tuy nhiên, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.

"Trong thời gian tới đơn vị sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm" - Đại uý Dũng thông tin.

Ngoài ra, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hệ thống giám sát camera trên tuyến cũng sẽ phát hiện các trường hợp vi phạm.

Trước đó, từ 15/8 đến 8/9, lực lượng chức năng thí điểm thực hiện phân làn trên 2 tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ. Cụ thể, cấm xe tải đi vào làn số 1 (làn ngoài cùng sát dải phân cách giữa).

Qua thời gian thí điểm, Cục CSGT ghi nhận trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có 1.077/109.957 (0,97%) trường hợp phương tiện ô tô tải, đầu kéo đi vào làn số 1. Tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng có 14/314.910 (0,004%) trường hợp.

Theo Cục CSGT, những ngày đầu triển khai thực hiện, một số phương tiện chưa kịp thời nắm về phương án tổ chức giao thông mới, lực lượng CSGT đường bộ cao tốc đã dùng loa phát thanh trên ô tô tuần tra kiểm soát để tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng quy định.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ triển khai giai đoạn 2 của phương án phân làn, tổ chức giao thông mới, từ ngày 15/9. Cấm xe khách và xe tải đi vào làn số 1 của 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Cục CSGT cũng tiếp tục rà soát, điều chỉnh các biển báo, sơn vạch kẻ đường, tốc độ xe chạy trên làn đường để phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới.