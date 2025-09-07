Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

5 ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 7/9, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô xảy ra trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn khiến 2 ô tô con hư hỏng nặng, biến dạng.

tai-nan-1g.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày tại Km280+500 cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn.

Vào thời điểm trên, 5 xe ô tô di chuyển theo hướng Thanh Hóa đi Hà Nội xảy ra va chạm liên hoàn. Vụ việc khiến 1 xe nhãn hiệu Ford Everest bị kẹp ở giữa, biến dạng; giao thông tại đây ùn tắc kéo dài; chưa có ghi nhận thiệt hại về người.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, giải quyết vụ tai nạn.

tai-nan-2g.jpg
Hai chiếc xe ô tô con bị hư hỏng nặng, biến dạng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Thanh Hà
#tai nạn liên hoàn cao tốc #giao thông ùn tắc cao tốc #nguyên nhân vụ tai nạn ô tô #cứu hộ tai nạn cao tốc #phân luồng giao thông cao tốc #biến dạng ô tô sau va chạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục