Nhịp sống Thủ đô

Google News

Container bất ngờ tông loạt ô tô trên cầu vượt ở Hà Nội

Thanh Hà
TPO - Chiều 5/9, xe container lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Văn Linh (Long Biên, Hà Nội) bất ngờ va chạm 5 ô tô đang lưu thông trên đường. May mắn vụ việc không có thiệt hại về người.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 17h cùng ngày tại khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh (Long Biên, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, xe container lưu thông qua cầu vượt Nguyễn Văn Linh bất ngờ va chạm với nhiều xe trên đường.

Tại hiện trường có ít nhất 6 xe va chạm. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người.

Clip ghi lại sự việc được người dân chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thanh Hà
