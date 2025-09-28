Khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

TPO - Việc khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn là dịp để các thế hệ cán bộ, đặc biệt là các đại biểu Quốc hội ôn lại và tiếp nối những giá trị cốt lõi. Đây cũng là một "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ mai sau.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, sáng 28/9, thành phố Hà Nội phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn, tại xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu dự lễ khánh thành khu lưu niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ: Khu lưu niệm hôm nay không chỉ là nơi để nhân dân cả nước tri ân, tôn vinh công lao và nhân cách cao quý của một nhà lãnh đạo mẫu mực, mà còn là biểu tượng sinh động của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là “địa chỉ đỏ” phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam và các nhân vật lịch sử có công với nước.

Việc khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, đặc biệt là các đại biểu Quốc hội ôn lại và tiếp nối những giá trị cốt lõi. Đó là tinh thần đại đoàn kết và hòa hợp dân tộc, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn hóa truyền thống và tinh thần cách mạng, giữa trí thức cũ và chế độ mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng với đó là tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Cụ Bùi Bằng Đoàn là người đã cùng Quốc hội Khóa I và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nên Hiến pháp 1946, một bản Hiến pháp mẫu mực về dân chủ và quyền con người.

“Quốc hội ngày nay phải tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống ấy, không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiến tạo Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự vững mạnh”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, khu lưu niệm được xây dựng với tiến độ nhanh, chất lượng, là công trình hết sức ý nghĩa, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với nhà yêu nước, trí thức lớn, người con ưu tú của dân tộc, nhà cách mạng tiền bối của Đảng, của Quốc hội…

“Đây cũng là một công trình văn hóa có ý nghĩa lịch sử, địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ mai sau”, ông Tuấn cho hay.

Cắt băng khánh thành khu lưu niệm.

Cụ Bùi Bằng Đoàn (1889 - 1955) là một nhân cách lớn, một trí thức yêu nước và là hình mẫu tiêu biểu cho sự chuyển mình của giới sĩ phu Việt Nam trước vận mệnh lịch sử.

Các đại biểu dâng hương tại khu lưu niệm.

Từ vị trí Thượng thư trong Triều đình, cụ Bùi Bằng Đoàn đã đi theo tiếng gọi của Cách mạng tháng Tám, với câu nói bất hủ: "Cải tạo một nước Việt Nam mới mà không có tôi, thì tôi cũng thấy hổ thẹn".

Di sản lớn nhất mà cụ Bùi Bằng Đoàn để lại cho Quốc hội và đất nước chính là tinh thần phụng sự công minh, thượng tôn pháp luật và lòng liêm khiết tuyệt đối của người cầm cân nảy mực.