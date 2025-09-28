Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Việc khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn là dịp để các thế hệ cán bộ, đặc biệt là các đại biểu Quốc hội ôn lại và tiếp nối những giá trị cốt lõi. Đây cũng là một "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ mai sau.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, sáng 28/9, thành phố Hà Nội phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn, tại xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội.

299qh.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu dự lễ khánh thành khu lưu niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ: Khu lưu niệm hôm nay không chỉ là nơi để nhân dân cả nước tri ân, tôn vinh công lao và nhân cách cao quý của một nhà lãnh đạo mẫu mực, mà còn là biểu tượng sinh động của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là “địa chỉ đỏ” phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam và các nhân vật lịch sử có công với nước.

Việc khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, đặc biệt là các đại biểu Quốc hội ôn lại và tiếp nối những giá trị cốt lõi. Đó là tinh thần đại đoàn kết và hòa hợp dân tộc, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn hóa truyền thống và tinh thần cách mạng, giữa trí thức cũ và chế độ mới.

299qh2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng với đó là tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Cụ Bùi Bằng Đoàn là người đã cùng Quốc hội Khóa I và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nên Hiến pháp 1946, một bản Hiến pháp mẫu mực về dân chủ và quyền con người.

“Quốc hội ngày nay phải tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống ấy, không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiến tạo Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự vững mạnh”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, khu lưu niệm được xây dựng với tiến độ nhanh, chất lượng, là công trình hết sức ý nghĩa, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với nhà yêu nước, trí thức lớn, người con ưu tú của dân tộc, nhà cách mạng tiền bối của Đảng, của Quốc hội…

“Đây cũng là một công trình văn hóa có ý nghĩa lịch sử, địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ mai sau”, ông Tuấn cho hay.

299qh4.jpg
Cắt băng khánh thành khu lưu niệm.

Cụ Bùi Bằng Đoàn (1889 - 1955) là một nhân cách lớn, một trí thức yêu nước và là hình mẫu tiêu biểu cho sự chuyển mình của giới sĩ phu Việt Nam trước vận mệnh lịch sử.

299qh5.jpg
Các đại biểu dâng hương tại khu lưu niệm.

Từ vị trí Thượng thư trong Triều đình, cụ Bùi Bằng Đoàn đã đi theo tiếng gọi của Cách mạng tháng Tám, với câu nói bất hủ: "Cải tạo một nước Việt Nam mới mà không có tôi, thì tôi cũng thấy hổ thẹn".

Di sản lớn nhất mà cụ Bùi Bằng Đoàn để lại cho Quốc hội và đất nước chính là tinh thần phụng sự công minh, thượng tôn pháp luật và lòng liêm khiết tuyệt đối của người cầm cân nảy mực.

Luân Dũng
#Bùi Bằng Đoàn #địa chỉ đỏ #giáo dục truyền thống #quốc hội Việt Nam #kỷ niệm 80 năm #di tích lịch sử #truyền thống cách mạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục