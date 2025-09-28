Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Phong Châu mới

TPO - Ngày 28/9, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khánh thành, thông xe dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới trên quốc lộ 32C.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Phong Châu mới.

Dự lễ khánh thành cầu Phong Châu mới có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong. Bắt đầu buổi lễ, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ những đồng bào đã thiệt mạng do sự cố sập cầu Phong Châu cũ cách đây đúng 1 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhắc lại sự cố sập cầu Phong Châu cũ do ảnh hưởng của cơn bão Yagi lịch sử đã để lại thiệt hại nặng nề về người và của. Ngay sau sự cố, ngày 12/9/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Đảng, Nhà nước đến thăm, chia sẻ với nhân dân tỉnh Phú Thọ và chỉ đạo phải nhanh chóng khắc phục hậu quả, xây dựng lại cầu. Thực hiện chỉ đạo đó, Thường trực Chính phủ đã quyết định giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan xây dựng lại cầu Phong Châu trong vòng một năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

"Cầu Phong Châu đã hoàn thành, về đích đúng mục tiêu mà Tổng Bí thư, Chính phủ và Bộ Quốc phòng đã giao, đặc biệt là đúng vào dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, đây là cây cầu đặc biệt nhất, bởi nó chứng kiến cả những giọt nước mắt xót xa của gia đình các nạn nhân, lẫn giọt nước mắt của niềm tin, hy vọng và tự hào khi công trình được xây dựng lại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất.

"Hình ảnh đó thể hiện đây là nhịp cầu gắn kết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội; nhịp cầu hàn gắn vết thương, mang đến niềm tin và hạnh phúc", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc khẩn trương trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng); sự phối hợp hiệu quả, đồng hành sát sao của Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Phú Thọ, các bộ, ngành liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Người dân tham dự lễ khánh thành cầu Phong Châu mới.

Thủ tướng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công Binh 249, Binh chủng Công Binh đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ triển khai cầu phao, bảo đảm lưu thông cho nhân dân trong suốt một năm qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt biểu dương và khen ngợi cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn 12, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đã phát huy cao độ phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong thi công công trình.