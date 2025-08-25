Cầu Phong Châu gấp rút thi công để hợp long vào ngày 28/8 tới

TPO - Trong những ngày này, trên công trường cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ), hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị, máy móc hiện đại đang hoạt động với cường độ cao, khẩn trương thi công các hạng mục còn lại để kịp hợp long vào ngày 28/8.