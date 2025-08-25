Cầu Phong Châu gấp rút thi công để hợp long vào ngày 28/8 tới

TPO - Trong những ngày này, trên công trường cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ), hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị, máy móc hiện đại đang hoạt động với cường độ cao, khẩn trương thi công các hạng mục còn lại để kịp hợp long vào ngày 28/8.
Dự án cầu Phong Châu mới được khởi công theo lệnh xây dựng khẩn cấp sau sự cố sập cầu cũ vào tháng 9/2024. Ban Quản lý dự án Thăng Long là đơn vị chủ đầu tư, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhiệm thi công.
Công trình có tổng chiều dài 653m, trong đó phần cầu chính khoảng 383m. Cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn vĩnh cửu, bề rộng 20,5m với 4 làn xe cơ giới. Tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng. Điểm đầu cầu kết nối với quốc lộ 32C thuộc xã Phùng Nguyên, điểm cuối nằm trên địa phận xã Vạn Xuân.