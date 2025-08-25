Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cầu Phong Châu gấp rút thi công để hợp long vào ngày 28/8 tới

Viết Hà Viết Hà

TPO - Trong những ngày này, trên công trường cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ), hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị, máy móc hiện đại đang hoạt động với cường độ cao, khẩn trương thi công các hạng mục còn lại để kịp hợp long vào ngày 28/8.

VIDEO: Cầu Phong Châu gấp rút thi công để hợp long﻿ vào ngày 28/8 tới.
a4.jpg
Sau 9 tháng gấp rút thi công, cầu Phong Châu﻿ đang hoàn thành từng cm cuối cùng. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 10/2025, tức sớm hơn 2 tháng so với mốc dự kiến ban đầu.
a6.jpg
Theo lãnh đạo Binh đoàn 12 (đơn vị thi công), đến nay, khối lượng công việc đạt hơn hơn 85%. Các hạng mục phần dưới cầu, kết cấu nhịp và hệ thống dầm chính đã cơ bản hoàn tất. Trên công trường, khoảng 250 công nhân được huy động, làm việc liên tục “3 ca 4 kíp”﻿ để đáp ứng giai đoạn nước rút “30 ngày đêm thần tốc - quyết thắng” (từ 10/8 đến 10/9/2025).
a10.jpg
Sau khi hợp long, đơn vị thi công tiếp tục triển khai các phần việc còn lại như thảm bê tông nhựa﻿ mặt cầu, lắp đặt khe co giãn, lan can và sơn kẻ đường… nhằm đảm bảo cầu đủ điều kiện khai thác an toàn, chất lượng từ đầu tháng 10/2025.
a12.jpg
Lãnh đạo Binh đoàn 12 chia sẻ, mặc dù, năm nay thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, nhưng tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn làm việc liên tục, không nghỉ ngày nào, với quyết tâm﻿ đưa công trình về đích đúng hẹn, bảo đảm tiến độ song hành cùng chất lượng.
a8.jpg
a17.jpg
a9.jpg
Dự án cầu Phong Châu mới được khởi công theo lệnh xây dựng khẩn cấp sau sự cố sập cầu cũ vào tháng 9/2024. Ban Quản lý dự án Thăng Long là đơn vị chủ đầu tư, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhiệm thi công.
a15.jpg
a13.jpg
Công trình có tổng chiều dài 653m, trong đó phần cầu chính khoảng 383m. Cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn vĩnh cửu, bề rộng 20,5m với 4 làn xe cơ giới. Tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng. Điểm đầu cầu kết nối với quốc lộ 32C thuộc xã Phùng Nguyên, điểm cuối nằm trên địa phận xã Vạn Xuân.
a1.jpg
Việc sớm hoàn thành và đưa cầu Phong Châu vào sử dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ khắc phục hậu quả sự cố sập cầu cũ, mà còn mở ra động lực phát triển mới cho khu vực. Cầu sẽ góp phần rút ngắn thời gian lưu thông trên tuyến quốc lộ 32C, tăng cường kết nối giữa các huyện phía Tây của tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ nói riêng và cả khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ﻿ nói chung.
Viết Hà Viết Hà
#Cầu Phong Châu #hợp long #tỉnh Phú Thọ #thi công #Quốc khánh 2/9 #tuyến đường huyết mạch

Xem thêm

Cùng chuyên mục