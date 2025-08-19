Khánh thành, khởi công loạt dự án trọng điểm tại Đồng Nai, Tây Ninh

TPO - Tại Đồng Nai, cao tốc Dầu Giây – Tân Phú, mở rộng cao tốc cao tốc TPHCM - Long Thành được khởi công, đồng thời khánh thành, đưa vào khai thác Dự án Thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1. Trong khi đó, tỉnh Tây Ninh tổ chức khởi công dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, một trong những công trình trọng điểm được kỳ vọng trở thành viên gạch nền móng, biểu tượng định hình diện mạo đô thị hiện đại.

Ngày 19/8, cùng với cả nước, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 8 dự án được khởi công, khánh thành, động thổ.

Tại nút giao cao tốc Dầu Giây (xã Dầu Giây, Đồng Nai), UBND tỉnh Đồng Nai cùng Liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải (Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải) tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP (cao tốc Dầu Giây - Tân Phú).

Phát lệnh khởi công xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

Dự án này là đoạn đầu của tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, thuộc nhóm công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, do Liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải đầu tư theo phương thức PPP (đối tác công tư) - hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) với tổng vốn đầu tư khoảng 8.496 tỷ đồng.

Tuyến có chiều dài 60.244 km, điểm đầu tại nút giao Dầu Giây (xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) và điểm cuối tại xã Phú Lâm (tỉnh Đồng Nai). Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường giai đoạn hoàn chỉnh là 24,75 m cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ như hệ thống thu phí không dừng, trung tâm điều hành, hệ thống chiếu sáng, giám sát giao thông thông minh (ITS).

Khởi công xây dựng cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

Trong giai đoạn 1, dự án được đầu tư với bề rộng nền đường 17 m, riêng tại các vị trí xử lý đất yếu, nền đường đào, đắp cao, phạm vi nút giao liên thông, đoạn dừng xe khẩn cấp và công trình cầu trên tuyến sẽ được đầu tư theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh. Thời gian thi công dự kiến 24 tháng, hoàn thành vào ngày 19/8/2027.

Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới đường bộ và đường cao tốc theo quy hoạch, tạo đột phá trong kết nối giao thông giữa Đồng Nai, TPHCM, các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Công trình rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm tải cho Quốc lộ 20, đồng thời phát huy hiệu quả các tuyến cao tốc, vành đai, cảng và đường sắt. Đây cũng là tiền đề để hoàn thiện tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Cầu Nhơn Trạch được khánh thành đưa vào sử dụng

Cùng thời điểm, tại xã Nhơn Trạch (Đồng Nai), Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức khánh thành, đưa vào khai thác Dự án Thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1.

Dự án Thành phần 1A có chiều dài hơn 8 km, điểm đầu kết nối với Dự án Thành phần 3 tại Km5+000 thuộc địa phận xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối kết nối với Dự án Thành phần 1 tại Km13+140 thuộc địa phận phường Long Trường, TPHCM.

Đây là đoạn tuyến đầu tiên của tuyến đường Vành đai 3 - TPHCM được thông xe, đưa vào khai thác. Việc khánh thành, đưa vào khai thác Dự án Thành phần 1A, Dự án Đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 sẽ rút ngắn hành trình từ tỉnh Đồng Nai đến TPHCM, mở ra một hành trình phát triển mới, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, tăng cường trao đổi thương mại, phân luồng từ xa và giảm ách tắc cho các tuyến đường nội thị TPHCM.

Công trình từng bước hoàn chỉnh hệ thống đường Vành đai 3 - TPHCM theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Khởi công mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh- Long Thành

Tại xã An Phước (Đồng Nai), Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn đầu từ nút giao vành đai 2 (TPHCM) đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (tỉnh Đồng Nai), có chiều dài 22 km do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 16.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026 đã được khởi công xây dựng

Về quy mô dự án, đoạn từ nút giao đường vành đai 2 đến nút giao đường vành đai 3 dài 4,8km sẽ mở rộng từ 4 lên 8 làn xe; đoạn từ nút giao vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 14,7km được đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 10 làn xe (không tính cầu Long Thành).

Riêng hạng mục cầu Long Thành có chiều dài 2,3km xây dựng một cầu mới, nằm bên phải cầu Long Thành hiện hữu có 5 làn xe hoàn chỉnh trên tuyến, sẽ hợp long vào cuối năm 2026, hoàn thành các hạng mục còn lại vào quý I/2027.

Trên tuyến mở rộng sẽ có 5 nút giao liên thông, 1 nút giao trực thông, đồng thời có 11 cây cầu, gồm 1 cầu cạn, 2 cầu vượt nút giao và 8 cầu vượt sông.

Khi đưa vào khai thác, dự án sẽ giúp tăng năng lực lưu thông, giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TPHCM, Đồng Nai, các tỉnh lân cận và khu công nghiệp trọng điểm. Việc mở rộng tuyến cao tốc này là yêu cầu cấp bách trong bối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành chuẩn bị đi vào hoạt động.

Cũng trong sáng 19/8, tại Đồng Nai, các dự án khác đã được khởi công xây dựng như Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng; Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; khối giảng đường 2C, cơ sở Long Bình Tân, Trường Đại học Mở TPHCM; Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng tàu bay số 3, 4 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành và động thổ Dự án Xây dựng cầu Mã Đà...

Sáng cùng ngày, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, một trong những công trình trọng điểm nằm trong chương trình hơn 250 dự án được khởi công đồng loạt trên cả nước.

Theo tập đoàn Tập đoàn Vingroup - chủ đầu tư dự án, quy mô dự án này khoảng 1.089,6 ha, được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái – thông minh – bền vững, với đầy đủ hệ sinh thái giáo dục, thương mại, y tế…. và sẽ là dự án đô thị quy mô hàng đầu trên địa bàn trong tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh: dự án có ý nghĩa đặc biệt, mở ra một chu kỳ tăng trưởng vượt bậc cho Tây Ninh trong giai đoạn mới. Với quy mô gần 1.100 ha, tổng vốn đầu tư trên 80.000 tỷ đồng, Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây được kỳ vọng trở thành viên gạch nền móng, biểu tượng định hình diện mạo đô thị hiện đại, thông minh và đáng sống của tỉnh trong tương lai.

Vị trí của dự án càng thêm chiến lược khi Tây Ninh nằm trong quy hoạch các đô thị vệ tinh của TPHCM, đồng thời được kết nối bởi mạng lưới hạ tầng đồng bộ gồm cao tốc, quốc lộ và các tuyến vành đai liên vùng, mở ra không gian phát triển kinh tế - đô thị liên kết, tạo động lực mới cho vùng Đông Nam Bộ.

Ông Nguyễn Văn Út thông tin: "Cùng thời điểm, Tây Ninh cũng khởi công hai dự án quan trọng khác gồm tuyến đường tỉnh 827 kết nối trục động lực liên vùng TPHCM – Long An – Tiền Giang, nay là TPHCM – Tây Ninh – Đồng Tháp và Khu công nghiệp Bình Hòa Nam gần 400 ha. Ba công trình vừa nêu được xem là những dự án “mũi nhọn”, đặt nền tảng cho Tây Ninh bứt phá, khẳng định vị thế mới trong bản đồ phát triển công nghiệp và đô thị khu vực phía Nam".

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Cùng ngày 19/8, Tập đoàn Đầu tư Hoàng Gia Việt Nam tổ chức lễ khởi công Khu Công nghiệp Bình Hòa Nam 1 - CosmoPark Tây Ninh tại xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh.