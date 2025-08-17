Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bàn giao nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Phạm Nguyễn
TPO - Ngày 16/8, tại xã Châu Thành, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân đang gặp khó khăn về nhà ở.

​ Tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tây Ninh và cấp ủy, chính quyền địa phương.

img-3367.jpg
Đại tá Nguyễn Thành Tâm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại lễ bàn giao nhà đồng đội. Ảnh: Biện Cường.

​Trong đợt này, Bộ CHQS tỉnh trao tặng nhà đồng đội cho gia đình Thiếu tá Đoàn Văn Duẫn, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 14, Trung đoàn 174 và Trung tá Nguyễn Đình Thi, nguyên Trưởng ban Pháo binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh.

​Hai ngôi nhà được khởi công từ tháng 6, với diện tích sử dụng 100 m2, thiết kế bền vững, mái lợp tôn, nền lát gạch men khang trang, đáp ứng đầy đủ công năng sinh hoạt. Nguồn kinh phí xây dựng mỗi căn nhà là 160 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp thêm.

​Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thành Tâm khẳng định: “Nhà đồng đội không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp cán bộ, quân nhân vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó thể hiện tình đoàn kết, nghĩa tình đồng đội".

Phạm Nguyễn
#Tây Ninh Khánh Thành Nhà Đồng Đội Giúp Quân Nhân Khó Khăn

