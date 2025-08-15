Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đón đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia nhiệm vụ diễu binh

TPO - Ngày 15/8, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ đón đoàn đại biểu lực lượng vũ trang Quân đội Hoàng gia Campuchia sang tham gia nhiệm vụ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đại tá Hà Thanh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, làm Trưởng đoàn đón tiếp.

Đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia gồm 120 cán bộ, chiến sĩ, di chuyển bằng đường bộ qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Ngay khi đặt chân đến Việt Nam, đoàn được đón tiếp với nghi thức trang trọng, thể hiện tình cảm hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang hai nước.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

​Thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, Đại tá Hà Thanh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu lực lượng vũ trang Quân đội Hoàng gia Campuchia sang tham gia nhiệm vụ A80. Đây không chỉ là hoạt động giao lưu quân sự, mà còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, sự hợp tác toàn diện giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đại tá Hà Thanh Tuấn chúc đoàn có chuyến đi thành công, đầy ý nghĩa.

​Sau lễ đón, đoàn tiếp tục di chuyển về TPHCM và sẵn sàng tham gia chương trình tập luyện, thực hiện các hoạt động diễu binh, diễu hành trong dịp lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.