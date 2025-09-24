Nhìn lại gần 1 năm thực hiện sứ mệnh đặc biệt của cầu phao Phong Châu

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 21/8/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Lữ đoàn 249. Đây là lần thứ ba trong 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đơn vị vinh dự nhận phần thưởng cao quý này.