Nhìn lại gần 1 năm thực hiện sứ mệnh đặc biệt của cầu phao Phong Châu

TPO - Ngày 28/9, cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ) khánh thành đưa vào sử dụng và cầu phao Phong Châu của Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh sẽ hoàn thành sứ mệnh. Cùng nhìn lại hành trình nối “nhịp cầu niềm tin” cho người dân đôi bờ sông Hồng của lính Công binh.
Nhiệm vụ lần này của Lữ đoàn 249 mang ý nghĩa đặc biệt. Cầu phao không chỉ để đảm bảo giao thông tạm thời mà còn giúp người dân rút ngắn quãng đường di chuyển khoảng 30km. Trong bối cảnh địa hình khó khăn, thủy văn phức tạp và thời tiết khắc nghiệt, từng bước chuẩn bị đều đòi hỏi sự kiên trì, bản lĩnh và kỹ thuật cao. Sau 20 ngày chuẩn bị khẩn trương, ngày 29/9/2024, đơn vị chính thức triển khai lắp ghép cầu phao. Chỉ sau 90 phút làm việc liên tục, cầu phao đã hoàn thành, nối liền hai bờ sông, kết nối xã Bản Nguyên và xã Tam Nông. Đúng 6 giờ sáng ngày 30/9/2024, Lữ đoàn 249 tổ chức thông cầu phao, chính thức đưa vào hoạt động, mở lại tuyến đường huyết mạch cho bà con.
Nhiều thời điểm, dòng chảy sông Hồng xiết, dữ dội, lưu tốc vượt 2m/s khiến đơn vị buộc phải cắt cầu khẩn cấp, thay thế bằng phà quân sự. Có những lúc lưu tốc vượt quá 3m/s, phà cũng không thể hoạt động. Trong những tình huống ấy, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 phải căng mình ngày đêm, vừa đảm bảo an toàn cho người dân, vừa giữ vững nhịp giao thông tối thiểu.
Hình ảnh những người lính công binh túc trực 24/24 trên cầu, cần mẫn kiểm tra, bảo dưỡng, điều tiết giao thông, đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương. Đặc biệt, vào mùa mưa lũ, khi nước sông dâng cao, chảy xiết, họ luôn sẵn sàng gia cố, neo giữ, xử lý mọi tình huống bất ngờ. "Hình ảnh bộ đội đẩy xe, mặc áo phao giúp dân; dìu người già, trẻ em lên bến thực sự là hình ảnh mà người dân chúng tôi không bao giờ quên", chị Nguyễn Thị Thu, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bùi ngùi nói.
Ông Đỗ Văn Vinh, xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ chia sẻ: “Nếu không có cầu phao, việc đi lại và giao thương của bà con sẽ vô cùng vất vả, bởi phải đi đường vòng xa hơn rất nhiều. Nhờ các anh bộ đội mà cuộc sống của chúng tôi nhanh chóng trở lại bình thường”.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 21/8/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Lữ đoàn 249. Đây là lần thứ ba trong 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đơn vị vinh dự nhận phần thưởng cao quý này.