Xã hội

Google News

Hình ảnh khác lạ của cầu Phong Châu trước ngày hợp long

pv

Trên công trường cầu Phong Châu (Phú Thọ) hàng trăm công nhân cùng máy móc đang hoạt động hết công suất, khẩn trương thi công các hạng mục trước ngày hợp long 28/8.

Sau 9 tháng khởi công, công trình cầu Phong Châu đang băng băng về đích, dự kiến cây cầu sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 10/2025, sớm hơn 2 tháng so với mốc thời gian đặt ra ban đầu.

Ghi nhận của PV VietNamNet vào ngày 20/8, các mũi thi công liên tục "3 ca 4 kíp" đang bước vào giai đoạn nước rút “30 ngày đêm thần tốc-quyết thắng” (từ ngày 10/8 đến ngày 10/9/2025). Trong đó, các hạng mục phần dưới cầu, kết cấu nhịp và hệ thống dầm chính đã cơ bản xong.

w-hop-long-9-2750-1.jpg
Công nhân đang lắp ghép cốt thép chuẩn bị công tác đổ bê tông giữa các dầm cầu. Ảnh: Đức Hoàng

Trao đổi với PV, Thượng tá Trần Đăng Tuấn, Chỉ huy công trường cho biết, đến thời điểm hiện tại, có 250 công nhân trên toàn công trường, khối lượng công việc đã đạt 85%.

Theo Thượng tá Tuấn, dự kiến ngày 28/8, cầu Phong Châu sẽ hợp long, sau đó nhà thầu sẽ hoàn thiện các hạng mục còn lại như xử lý các yếu tố kỹ thuật, bảo đảm chất lượng của các đốt đúc hẫng, thảm bê tông nhựa mặt cầu, làm khe co giãn, lan can hệ thống chiếu sáng, sơn kẻ... và đến đầu tháng 10/2025 sẽ chính thức đưa vào sử dụng.

"Mặc dù điều kiện thời tiết đôi lúc gặp khó khăn, tuy nhiên cán bộ, công nhân trên công trường vẫn nỗ lực làm việc không có ngày nghỉ, tất cả vì mục tiêu sớm hoàn thành và đưa cầu Phong Châu đi vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Song song với tiến độ, chất lượng công trình vẫn luôn được đặt lên hàng đầu", Thượng tá Trần Đăng Tuấn chia sẻ.

Dự án cầu Phong Châu mới được xây dựng theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp sau sự cố sập cầu Phong Châu xảy ra vào tháng 9/2024. Dự án do Ban quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư và Tổng công ty xây dựng Trường Sơn là nhà thầu thi công.

Cầu Phong Châu mới được thiết kế có chiều dài 653m, rộng 20,5m gồm 4 làn xe cơ giới, sử dụng dầm bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương.

Hình ảnh công trình cầu Phong Châu trước ngày hợp long:

w-hop-long-4-2751.jpg
Cầu Phong Châu mới có chiều dài 653m, rộng 20,5m gồm 4 làn xe cơ giới. Ảnh: Đức Hoàng
w-hop-long-7-2752.jpg
Dự án được xây dựng theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp sau vụ sập cầu Phong Châu xảy ra vào tháng 9/2024. Ảnh: Đức Hoàng
w-hop-long-1-2753.jpg
Cận cảnh vị trí sẽ hợp long cầu vào ngày 28/8. Ảnh: Đức Hoàng
w-hop-long-10-2754.jpg
Công nhân đang thi công lắp đặt neo và cáp. Ảnh: Đức Hoàng
w-hop-long-12-2755.jpg
Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng hàng trăm công nhân vẫn vượt nắng thắng mưa, thi công "3 ca 4 kíp" đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Đức Hoàng
w-hop-long-6-2756.jpg
Các hệ thống trang thiết bị thi công được chia làm 4 mũi, triển khai đồng loạt trên toàn bộ công trường. Ảnh: Đức Hoàng
pv
vietnamnet.vn
