Người dân vượt rào tràn lên cầu đang xây dựng để hóng gió, ngắm cảnh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60, nối liền địa phận TP. Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long, với tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng. Toàn bộ dự án cầu Đại Ngãi (1 và 2) có tổng chiều dài tuyến hơn 15km, điểm đầu giao với quốc lộ 54 tại xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh cũ), điểm cuối kết nối với quốc lộ Nam Sông Hậu, xã Đại Ngãi, TP. Cần Thơ (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng cũ).

Khi hoàn thành, dự án sẽ thông tuyến QL60, rút ngắn khoảng cách từ các tỉnh duyên hải ĐBSCL đến TPHCM khoảng 80km so với đi QL1A, góp phần giảm tải cho QL1, tăng năng lực vận tải, phát triển kinh tế - xã hội và du lịch khu vực ven biển phía Nam.