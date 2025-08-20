Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Người dân vượt rào tràn lên cầu đang xây dựng để hóng gió, ngắm cảnh

Nhật Huy

TPO - Cầu Đại Ngãi 2 ở TP. Cần Thơ chưa hoàn thành xây dựng, nhưng mỗi chiều vẫn có hàng trăm lượt người phá rào lên cầu hóng gió, ngắm cảnh, kéo theo đội bán hàng rong khắp mặt cầu.

cau-dai-ngai.jpg
Công trình cầu Đại Ngãi 2 chưa hoàn thành và đã có biển cảnh báo, nhà thầu dựng rào chắn cấm người và phương tiện lên cầu.
cau-dai-ngai1.jpg
cau-dai-ngai2.jpg
z6925511567653-6faaf1bd53b1d3a485331c674058b7ac.jpg
Những ngày qua, hàng trăm người dân ở xã An Thạnh và xã Đại Ngãi vẫn tháo rào chắn để lên cầu tham quan, buôn bán hàng rong, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng tiến độ dự án.
z6925511543629-fa696cabafce2cc54daf9b757db72d5e-9593.jpg
Theo ghi nhận, từ đầu tháng 8/2025 đến nay, mỗi buổi chiều từ 15h30 đến 19h hằng ngày, hàng trăm lượt người vượt rào, đưa xe máy, xe đạp lên cầu, thậm chí leo cả lên lan can thép để chụp ảnh.
z6925511608395-077e53cf3ca2d88f30ea65bef3724eb7.jpg
Một số hộ dân quanh khu vực còn tự mở bãi trông giữ xe phục vụ khách.
z6925511547766-4bed40f32c84d4f78a64d402ca7f664c-7019.jpg
Ông Huỳnh Thanh An - Chủ tịch UBND xã An Thạnh cho biết, xã đã đề nghị Ban Quản lý Dự án 85 gắn thêm biển cảnh báo, chỉ đạo các đoàn thể tăng cường tuyên truyền và công an xã thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Trong khi đó, phía chủ đầu tư lại có văn bản đề nghị địa phương vận động, xử lý không để người dân vào khu vực công trường.
z6925511598071-89ed7a3eb71a585dbff7250f7ff0f08d-6798.jpg
Tại xã Đại Ngãi, ông Nguyễn Minh Liêm – Chủ tịch UBND xã cho hay địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án 85 thống nhất nội dung tuyên truyền và đề nghị gia cố rào chắn kiên cố hơn, đồng thời cấp thẻ thông hành cho lực lượng chức năng kiểm soát công trường.
z6925511617588-b4398daad5b11872c222f61a45d18e47-6764-8447.jpg
Trước đó, Ban Quản lý Dự án 85 (Bộ Xây dựng) cũng có công văn gửi chính quyền hai xã đề nghị phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh trong quá trình thi công. Hiện cầu Đại Ngãi 2 đã hoàn thành phần chính, đường dẫn hai đầu cầu đang trong giai đoạn gia tải chờ lún. Khu vực công trường đã được bố trí hệ thống cảnh báo nguy hiểm và cấm người không phận sự vào. Tuy nhiên, việc người dân vẫn ồ ạt lên cầu khiến công tác kiểm soát gặp khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ảnh chụp chiều 19/8.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60, nối liền địa phận TP. Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long, với tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng. Toàn bộ dự án cầu Đại Ngãi (1 và 2) có tổng chiều dài tuyến hơn 15km, điểm đầu giao với quốc lộ 54 tại xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh cũ), điểm cuối kết nối với quốc lộ Nam Sông Hậu, xã Đại Ngãi, TP. Cần Thơ (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng cũ).

Khi hoàn thành, dự án sẽ thông tuyến QL60, rút ngắn khoảng cách từ các tỉnh duyên hải ĐBSCL đến TPHCM khoảng 80km so với đi QL1A, góp phần giảm tải cho QL1, tăng năng lực vận tải, phát triển kinh tế - xã hội và du lịch khu vực ven biển phía Nam.

Nhật Huy
