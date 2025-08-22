Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai: Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, 'trên nóng, dưới lạnh'

Theo báo cáo tại đại hội, từ ngày 1/7/2025, sau khi sáp nhập hai tỉnh Bình Định và Gia Lai, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai được thành lập với 74 tổ chức cơ sở đảng, hơn 10.800 đảng viên.

Phấn đấu tăng trưởng 10 - 10,5%/năm giai đoạn 2025 - 2030

Ngay sau khi được thành lập, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai đã bắt tay ngay vào việc thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. Kế thừa và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy đã rà soát các điều kiện và kịch bản, quyết tâm tăng trưởng GRDP cả năm 2025 từ 7,3 - 7,6%, phấn đấu đạt từ 8% trở lên trong điều kiện thuận lợi và tạo đà tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên địa bàn tỉnh là 10 - 10,5%/năm trong giai đoạn 2025 - 2030; tổng thu ngân sách đến năm 2030 đạt hơn 41.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026 - 2030 trên 17 tỷ USD; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung cả nước.

Đảng bộ cũng đưa ra nhiều chỉ tiêu mới như: đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt từ 50% trở lên; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP chiếm 25 - 30%; hoàn thành hơn 11.800 căn nhà ở xã hội; đón 18,5 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030, trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đề nghị khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh - gọn - mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, rà soát, sắp xếp, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị; ban hành ngay các quy chế, quy trình phối hợp liên thông giữa chính quyền địa phương hai cấp; cụ thể hóa và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá độc lập theo kết quả đầu ra. Trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm từng tháng, quý, năm, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy gắn với nhiệm vụ chuyên môn; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ, “trên nóng - dưới lạnh”.

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tăng cường tương tác số với người dân và doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình và kế hoạch chuyên đề, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm (đầu tư công, đất đai, tài chính - ngân sách, mua sắm công…); kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành.

Làm tốt công tác cán bộ: rà soát, bổ sung quy hoạch; đẩy mạnh luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp vị trí việc làm; đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu vị trí, ưu tiên kỹ năng số, kỹ năng quản trị công; hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ theo sản phẩm công việc, nhất là đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo hiệu quả, hiệu suất đầu ra; khuyến khích đổi mới, sáng tạo; kịp thời thay thế, bố trí lại những cán bộ yếu về năng lực, hạn chế về uy tín; đồng thời quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường làm việc liêm chính, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Tập trung giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư ngoài ngân sách, thúc đẩy hợp tác đối tác công - tư; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối vùng; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa,…

Ông Phạm Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai giữ chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ UBND tỉnh

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, các phó bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai gồm 34 người, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 người. Ông Phạm Anh Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Tuấn Thanh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; bà Võ Thị Thu Hòa được chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy.