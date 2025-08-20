Ông Lâm Minh Hiển giữ chức Bí thư, Chủ tịch Đặc khu Thổ Châu

TPO - Ngày 20/8, Đảng bộ Đặc khu Thổ Châu (An Giang) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Lâm Minh Hiển được chỉ định giữ chức Bí thư, Chủ tịch Đặc khu Thổ Châu.

Đại hội đã đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thổ Châu đạt nhiều kết quả nổi bật, khi đời sống kinh tế - xã hội ngày càng được cải thiện, đặc biệt quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đề nghị, nhiệm kỳ tới, Thổ Châu cần phát triển ổn định dân cư, tạo quỹ đất, thu hút đầu tư, gắn phát triển kinh tế với du lịch biển. Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đặc khu, bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động nuôi trồng thủy sản, hậu cần nghề cá, gắn với củng cố quốc phòng.

Đại hội xác định, đến năm 2030, Thổ Châu có kết cấu hạ tầng đồng bộ, thực hiện “Đặc khu không rác thải nhựa”, hoàn thành nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; phát triển du lịch bền vững; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; an sinh xã hội được đảm bảo, không để phát sinh tội phạm ma túy.

Ban Chấp hành Đảng bộ Đặc khu Thổ Châu ra mắt đại hội.

Đại hội công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 16 người, Ban Thường vụ 5 người, Ủy ban Kiểm tra 3 người.

