Xã hội

Google News

Cử tri đặc khu Thổ Châu mong sớm có tàu lớn kết nối với đất liền

Nhật Huy
Trần Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cử tri đặc khu Thổ Châu (An Giang) kiến nghị chính quyền sớm có phương án đưa tàu lớn khai thác kết nối với Phú Quốc và đất liền, tăng tần suất chạy tàu nhiều hơn để thuận lợi đi lại và phát triển kinh tế, du lịch. Trong khi đó, sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, chính quyền đặc khu vẫn thiếu 50% nhân sự.

Ngày 13/8, HĐND đặc khu Thổ Châu (An Giang) tổ chức tiếp xúc cử tri. Phó Chủ tịch UBND đặc khu Thổ Châu - Trần Quốc Giang cho biết, sau hơn một tháng hoạt động theo mô hình mới, đặc khu đã ghi nhận một số kết quả tích cực. Quân khu 9 bàn giao hơn 3,6ha đất để xây hồ nước; tỉnh có chủ trương đầu tư phương tiện lớn kết nối với đảo. Cải cách hành chính đạt kết quả khá, nhiều chỉ số xếp nhóm đầu trong 102 đơn vị cấp xã của tỉnh.

z6903833082389-6759ac220c644f8ad69b75aabd09f565.jpg
Cử tri chất vấn, kiến nghị một số vấn đề để phát triển kinh tế - xã hội Thổ Châu.

Tuy nhiên, theo ông Trần Quốc Giang, đặc khu vẫn đối mặt nhiều hạn chế, như nhân sự bộ máy thiếu hơn 50%; phương tiện kết nối Phú Quốc nhỏ và phụ thuộc thời tiết, thiếu điện, sóng viễn thông yếu; vi phạm đất đai, công tác vệ sinh môi trường chưa đạt yêu cầu.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đề nghị giải quyết việc giao đất quốc phòng cho phát triển kinh tế - xã hội, cấp quyền sử dụng đất cho dân; đầu tư tàu lớn hơn tàu Thổ Châu 09 hiện có, có tính lưỡng dụng, kết nối Thổ Châu với Phú Quốc và Rạch Giá, khai thác 2 chuyến/tuần; đầu tư cơ sở sản xuất để tạo việc làm; hỗ trợ nghề nuôi cá bè; khai thác du lịch tại Cột mốc đường cơ sở A1 - Hòn Nhạn, cột cờ Tổ quốc, Bãi Chiến Thắng.

z6903833082390-c5d9008317e1b7b2dd4b725a817e6966.jpg
Ông Trần Quốc Giang - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Thổ Châu trả lời chất vấn của cử tri.

HĐND, UBND đặc khu Thổ Châu ghi nhận các kiến nghị của cử tri, cam kết xử lý trong thẩm quyền, kiến nghị cấp trên các vấn đề vượt thẩm quyền.

Dự kiến, kỳ họp HĐND đặc khu sẽ diễn ra cuối tháng 8 này.

Nhật Huy
Trần Dũng
#Đặc khu Thổ Châu #An Giang #HĐND #cử tri

