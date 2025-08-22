Các bí thư, chủ tịch quận, huyện làm bí thư phường, xã mới sau sáp nhập ở TPHCM

TPO - Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các phường, xã tại TPHCM, nhiều bí thư, chủ tịch UBND các quận, huyện trước đây được chỉ định làm bí thư, chủ tịch HĐND các phường, xã mới sau sáp nhập.

Sáng 22/8, Đảng bộ phường Bến Thành, TPHCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phường Bến Thành có diện tích 1,8 km2, gồm 27 khu phố, dân số 72.000 người, được thành lập vào ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập phường Bến Thành, phường Phạm Ngũ Lão, một phần phường Cầu Ông Lãnh, một phần phường Nguyễn Thái Bình thuộc quận 1 trước đây. Đảng bộ phường trực thuộc Thành ủy TPHCM, là đảng bộ cấp trên trực tiếp của 71 tổ chức cơ sở đảng, với 2.223 đảng viên.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bến Thành nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt với 31 thành viên. Bà Hoàng Thị Tố Nga giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Bà Hoàng Thị Tố Nga sinh năm 1971, quê ở tỉnh Quảng Trị; trình độ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Triết học, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bà Nga là Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 cũ.

Bà Hoàng Thị Tố Nga (thứ 4 từ phải qua)

Cùng ngày, Đảng bộ phường Vĩnh Hội tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phường Vĩnh Hội được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 1, phường 2, phường 3 và một phần phường 4 (quận 4 cũ).

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vĩnh Hội nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt. Trong đó, ông Lê Văn Chiến sinh năm 1975 làm Bí thư Đảng ủy phường. Trước đó, ông Chiến làm Chủ tịch UBND quận 4, TPHCM cũ.

Trước đó, Bí thư Quận ủy quận 4 Nguyễn Quốc Thái được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND phường Xóm Chiếu.

Vừa qua, Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc cũng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Vĩnh Lộc B, phần lớn xã Phạm Văn Hai của huyện Bình Chánh cũ và một phần diện tích phường Tân Tạo của quận Bình Tân cũ với diện tích hơn 34 km2, dân số hơn 196.000 người.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Nhã được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy. Ông Nguyễn Thanh Nhã từng giữ chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc (nay là Sở Xây dựng), Bí thư Huyện ủy Bình Chánh cũ.

Trước đó, Đảng bộ phường Diên Hồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 33 ủy viên. Ông Lê Văn Minh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy. Ông Minh sinh năm 1976 tại TPHCM; có trình độ Cử nhân triết học, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi làm Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng, ông Minh từng trải qua các chức vụ: Bí thư Quận ủy quận 10, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Chánh văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Phó bí thư huyện Bình Chánh.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7, tại đại hội đại biểu Đảng bộ các phường - xã diễn ra sau đó, nhiều Bí thư, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức trước đây được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND các xã, phường.

Tại TP Thủ Đức trước đây, nguyên Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường An Khánh.

Ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND quận 1 đảm nhiệm vị trí Bí thư Đảng ủy phường Tân Định.

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Bí thư Quận ủy quận 3 được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa; Chủ tịch UBND quận 3 Võ Văn Được được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường Nhiêu Lộc.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Khánh thực hiện các thủ tục hồ sơ cho dân. Ảnh: Ngô Tùng

Bí thư Quận ủy quận 5 Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn; Chủ tịch UBND quận 5 Trương Minh Kiều được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường An Đông.

Chủ tịch UBND quận 6 Lê Thị Thanh Thảo được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường Bình Tây.

Tại quận 7 trước đây, Bí thư Quận ủy Hoàng Minh Tuấn Anh được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường Tân Hưng; quyền Chủ tịch UBND quận 7 Châu Xuân Đại Thắng được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường Phú Thuận.

Tại quận 8, Bí thư Quận ủy Trần Thanh Tùng được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng; Chủ tịch UBND quận 8 Võ Thành Khả được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường Bình Đông.

Tại quận 11, Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ; Chủ tịch UBND quận 11 Nguyễn Trần Bình được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường Minh Phụng.

Tại quận 12, Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường Tân Thới Hiệp.

Tại quận Phú Nhuận, Bí thư Quận ủy Phan Thị Thanh Phương được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận; Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận.

Tại quận Bình Thạnh, Bí thư Quận ủy Vũ Ngọc Tuất được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh; Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Lê Trần Kiên được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường Thạnh Mỹ Tây.

Tại quận Gò Vấp, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường Gò Vấp.

Tại quận Bình Tân, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Trung Anh được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường Tân Tạo.

Tại quận Tân Bình, Bí thư Quận ủy Lê Hoàng Hà được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhất; Chủ tịch UBND quận Nguyễn Bá Thành được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường Bảy Hiền.

Tại quận Tân Phú, Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường Tân Phú; Chủ tịch UBND quận Tân Phú Nguyễn Trần Phú được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhì.

Tại huyện Củ Chi trước đây, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Quyết Thắng được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã Tân An Hội; Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Hứa Quốc Hưng được chỉ định làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã Củ Chi.