Điều động, bổ nhiệm, chỉ định nhân sự chủ chốt 5 tỉnh, thành phía Nam

TPO - Trong tuần qua, 6 tỉnh, thành phía Nam là TPHCM, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang và Bình Thuận đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Chánh thanh tra Sở Y tế TPHCM làm giám đốc Viện Y dược học dân tộc

Giám đốc Sở Y tế TPHCM vừa trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TPHCM cho bác sĩ Hồ Văn Hân trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 20/6/2025.

Trước khi giữ vị trí giám đốc Viện Y dược học dân tộc, bác sĩ Hân từng là chánh thanh tra Sở Y tế TPHCM, giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp, Phó giám đốc và Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhân dân Gia Định. (XEM CHI TIẾT)

Thiếu tướng Vũ Như Hà giữ chức Giám đốc Công an Tây Ninh

Bộ Công an vừa phối hợp với Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Công an điều động Thiếu tướng Vũ Như Hà - Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Thiếu tướng Hà 55 tuổi, quê Quảng Bình, trình độ thạc sĩ chuyên ngành điều tra tội phạm.

Ông từng giữ các chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TPHCM; Cục phó Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) và Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, từ tháng 5/2024. Cuối năm ngoái, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (XEM CHI TIẾT)

Đại tá Trần Văn Cư tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

Hội nghị lần thứ 25, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định chuẩn y Đại tá Trần Văn Cư - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Trần Văn Cư (51 tuổi) từng giữ các chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Tân Thành (nay là TP Phú Mỹ); Phó Tham mưu trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vào tháng 10/2024, đại tá Trần Văn Cư được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (XEM CHI TIẾT)

Chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang

Tỉnh ủy Tiền Giang vừa tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y bà Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Châu Thị Mỹ Phương sinh năm 1972, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là Đại học Sư phạm, Cử nhân Chính trị, thạc sĩ Quản lý giáo dục; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Huy Toàn làm Tổng biên tập Báo và Đài phát thanh - truyền hình Bình Thuận

Ban Th‏‏ườ‏‏ng v‏‏ụ ‏‏T‏‏ỉ‏‏nh ‏‏ủ‏‏y Bình Thuận vừa t‏‏ổ ‏‏ch‏‏ứ‏‏c h‏ộ‏‏i ngh‏‏ị ‏‏c‏‏ô‏‏ng b‏‏ố ‏‏vi‏‏ệ‏‏c h‏‏ợ‏‏p nh‏‏ấ‏‏t c‏‏ơ ‏‏quan B‏‏á‏‏o v‏‏à Đà‏‏i ph‏‏á‏‏t thanh - truy‏‏ề‏‏n h‏‏ì‏‏nh tỉnh.

Theo ‏‏đó‏‏, B‏‏á‏‏o v‏‏à Đà‏‏i ph‏‏á‏‏t thanh - truy‏‏ề‏‏n h‏‏ì‏‏nh tỉnh B‏‏ì‏‏nh Thu‏‏ậ‏‏n được hợp nhất từ hai cơ quan báo Bình Thuận, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Bình Thuận. Đây sẽ l‏‏à ‏‏c‏‏ơ ‏‏quan ng‏‏ô‏‏n lu‏‏ậ‏‏n c‏‏ủ‏‏a ‏‏Đả‏‏ng b‏‏ộ‏‏, ch‏‏í‏‏nh quy‏‏ề‏‏n v‏‏à ‏‏nh‏‏â‏‏n d‏‏â‏‏n trong t‏‏ỉ‏‏nh Bình Thuận.

Ông L‏‏ê ‏‏Huy To‏‏à‏‏n - ‏Tổ‏‏ng Bi‏‏ê‏‏n t‏‏ậ‏‏p Bá‏‏o B‏‏ì‏‏nh Thu‏‏ậ‏‏n - gi‏‏ữ ‏‏ch‏‏ứ‏‏c v‏‏ụ ‏‏T‏‏ổ‏‏ng Bi‏‏ê‏‏n t‏‏ậ‏‏p Báo và ‏‏Đà‏‏i phát thanh - truyền hình tỉnh B‏‏ì‏‏nh Thu‏‏ậ‏‏n.

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Bình Thuận

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa tổ chức Hội nghị để công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Bình Thuận, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định chỉ định ông Nguyễn Chí Lợi và ông Nguyễn Ngọc Thạch tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020–2025.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Đỗ Hữu Huy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định và chúc mừng hai cán bộ được Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ.