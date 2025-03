Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 5 tỉnh, thành phía Nam

TPO - Trong tuần qua, 5 tỉnh, thành phía Nam là TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An và Bình Dương đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Trường chuyên top đầu TPHCM có hiệu trưởng mới

Giám đốc Đại học (ĐH) Quốc gia TPHCM vừa ký quyết định bổ nhiệm TS Bùi Thị Hồng Hạnh, Trưởng ban Ban Đối ngoại và Phát triển dự án, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu kể từ ngày 1/4.

TS Bùi Thị Hồng Hạnh sinh năm 1977, quê Bến Tre, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và quản lý giáo dục đại học.

Trước khi nhận nhiệm vụ tại Trường Phổ thông năng khiếu, bà Hạnh từng là Trưởng ban Ban Đối ngoại & Phát triển dự án ĐH Quốc gia TPHCM, Phó Viện trưởng và sau đó là Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, Trưởng Phòng Quan hệ Đối ngoại tại Trường ĐH Quốc tế. (XEM CHI TIẾT)

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa chỉ định thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải sinh năm 1977, quê quán xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thiếu tướng Nguyễn Đức Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Ngày 4/1/2025, đồng chí được điều động nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. (XEM CHI TIẾT)

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1974, quê quán xã Hiệp Hoà, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; lý luận chính trị: Cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Mạnh Hùng từng giữ các chức vụ: Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, Bí thư Thành ủy TP.Tây Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. (XEM CHI TIẾT)

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Long An

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Thị Thúy – Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc hợp nhất Báo Long An cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thành Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An kể từ ngày 02/4/2025.

Đồng thời, công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp nhận và bổ nhiệm các chức vụ Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An.

Theo đó, ông Lê Hồng Phước – Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Long An giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An.

Bà Lê Thị Thanh Tuyền, bà Nguyễn Thị Thùy Dung – Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Long An được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An.

Ông Châu Hồng Khá, bà Nguyễn Thị Huyền Thu - Phó Tổng Biên tập Báo Long An được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tiếp nhận ông Phùng Tấn Tú - Tổng Biên tập Báo Long An đến Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy công tác, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 2/4/2025. (XEM CHI TIẾT)

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Bình Dương vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư chuẩn y bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, và ông Nguyễn Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thuận An, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chuẩn y bà Võ Thị Bạch Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020 -2025.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu ông Bùi Minh Trí, Bí thư Thành ủy Tân Uyên giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 -2026.

Hội nghị cũng đã công bố và trao các Quyết định của Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Công – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương được bổ nhiệm giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XVI; ông Nguyễn Trần Hiệu – Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương được bổ nhiệm giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVI; ông Đỗ Trung Phương – Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVI; ông Đặng Hồng Tuấn – Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh An Giang được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bảo hiểm Xã hội khu vực IV. (XEM CHI TIẾT)