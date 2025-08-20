Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc: 'Xây dựng bộ máy gần dân, sát dân'

TPO - Ngày 19/8, Đảng bộ xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.

Đảng bộ xã Tân Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ 4 xã: Diễn Phú, Diễn Thọ, Diễn Lộc và Diễn Lợi. Đảng bộ sau sáp nhập có 1.672 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Châu đặt mục tiêu xây dựng và phát triển xã có kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển bền vững, xếp tốp giữa của các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đến năm 2030 sẽ cơ bản trở thành xã phát triển công nghiệp.

Về tốc độ tăng trưởng, xã Tân Châu đặt mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng 15-16%, đến năm 2030 chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông - lâm - thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 140 triệu đồng/năm.

Đại hội, các đại biểu đã nghe quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 27 đồng chí. Ông Nguyễn Văn Sơn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Châu.

Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại đại hội. Ảnh: Báo Nhân dân



Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận những kết quả đã đạt được của địa phương, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tân Châu là xã mới được thành lập với bộ máy mới, nhiệm vụ mới, do vậy chính quyền xã quán triệt đầy đủ, sâu sắc về quyền hạn, chức năng, vị trí công tác của Đảng bộ cấp xã, thực hiện lãnh đạo toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn.

“Chính quyền xã Tân Châu phải xây dựng bộ máy thực sự gần dân, sát dân, mọi yêu cầu của dân phải được giải quyết từ cấp xã. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có đủ năng lực chuyên môn, đạo đức, kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là cầu nối thực sự của chính quyền với nhân dân, đáp ứng yêu cầu mới, nhiệm vụ mới của chính quyền địa phương 2 cấp”, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Cán bộ, công chức địa phương phải chuyển biến mạnh về tư duy, thay đổi lề lối làm việc, từ quản lý hành chính sang phục vụ và phát triển; từ mệnh lệnh hành chính sang lắng nghe, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp với phương châm “địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm”.

Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đại biểu cấp tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An



Ông Phan Đình Trạc cũng yêu cầu địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý điều hành, tập trung nâng cao năng lực hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, đảm bảo 100% dịch vụ hành chính công cấp xã được thực hiện thông suốt.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Châu cần chú trọng giáo dục truyền thống, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, ý chí tự lực tự cường, biến khó khăn thành động lực, đoàn kết thống nhất để phát huy sức mạnh nội sinh xây dựng Tân Châu phát triển giàu mạnh.