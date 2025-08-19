Đại hội tiên phong 'không giấy' đầu tiên tại Cà Mau

Tại Cà Mau, một đơn vị cấp xã lần đầu tiên tổ chức Đại hội Đảng “không giấy tờ”, mọi tài liệu, tư liệu, văn kiện… đều được số hóa trên phần mềm để đại biểu theo dõi trên máy tính bảng.

Chiều 18/8, sau gần 2 ngày diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm…, Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ phường Hòa Thành (tỉnh Cà Mau), nhiệm kỳ 2025-2030, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và bế mạc thành công tốt đẹp.

Đây cũng là đơn vị cấp xã/phường đầu tiên của tỉnh Cà Mau tổ chức đại hội “không giấy tờ”, tất cả các tài liệu, tư liệu, văn kiện đã được số hóa trên phần mềm điều hành đại hội và đại biểu sử dụng máy tính bảng để xem tài liệu, theo dõi tiến trình đại hội. Việc ghi biên bản đại hội cũng được ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số của địa phương.

Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ phường Hòa Thành.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã công bố quyết định về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy. Ông Trần Văn Trung được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Hòa Thành, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phường Hòa Thành được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hòa Tân, xã Hòa Thành, phần còn lại của phường 7, phường 6, xã Định Bình và xã Tắc Vân (TP. Cà Mau cũ). Với không gian phát triển mới, vị trí địa lý thuận lợi, diện tích tự nhiên rộng lớn, phường Hòa Thành được kỳ vọng sẽ trở thành Trung tâm chính trị, hành chính, thương mại, dịch vụ, du lịch và y tế của tỉnh Cà Mau.

Trong phần khai mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Thành - Trần Văn Trung, đánh giá, những thuận lợi, khó khăn trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, Đảng bộ phường Hòa Thành tập trung vào 3 khâu đột phá, trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo để thực hiện có hiệu quả “bộ tứ” nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ phường Hòa Thành sử dụng máy tính bảng thay cho tài liệu giấy truyền thống.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau - Hồ Thanh Thủy, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và các kết quả tốt đẹp mà Đảng bộ phường Hòa Thành đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau đánh giá cao điểm mới của phường Hòa Thành khi ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình diễn ra đại hội với mô hình “Đại hội không giấy”, các đại biểu được xem toàn bộ tài liệu, văn bản điều hành, chương trình làm việc trên thiết bị điện tử, ứng dụng số hóa và thay thế tài liệu giấy truyền thống.

Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, ông Hồ Thanh Thủy nhấn mạnh, ngay sau đại hội, phường Hoà Thành cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ của cấp xã, phường mới; phát huy đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; phát huy những lợi thế so sánh của phường để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động mạnh hơn nữa theo hướng mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, thương mại.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hòa Thành, nhiệm kỳ 2025-2030

Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa-xã hội, gắn phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả công tác an sinh xã hội. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trang bị kiến thức cho người dân trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh để thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững…

Trên tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hòa Thành sẽ nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra và có những bước đi mới, vững chắc hơn cùng, chung tay cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.