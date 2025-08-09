Đại hội '4 không' ở Nghệ An

TPO - Ngày 8–9/8, Đảng bộ xã Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, chính quyền gần dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa Quỳ Hợp phát triển toàn diện, bền vững”.

Đây là đại hội đầu tiên sau khi xã Quỳ Hợp được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Quỳ Hợp và 3 xã: Châu Đình, Châu Quang, Thọ Hợp (cũ).

Đại hội “4 không”

Triển khai chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, Đại hội được tổ chức với mô hình “4 không”: không giấy, không văn nghệ, không hoa, không quà – hướng tới tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm, tập trung vào nội dung, chất lượng.

Kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2020–2025

Giai đoạn vừa qua, Quỳ Hợp đạt nhiều thành tựu trên cả hai lĩnh vực xây dựng Đảng và phát triển kinh tế – xã hội.

Kinh tế: Tập trung phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng các cây trồng chủ lực: lúa, mía, ngô, lạc, rau màu, cam, quýt.

Hạ tầng: Hoàn thiện nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường học, nhà văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ… với tổng giá trị hơn 81 tỷ đồng.

Tăng trưởng: Tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân đạt 9,35%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, giảm nông – lâm – thủy sản. Dự kiến đến năm 2025, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách 50,4 tỷ đồng.

Mục tiêu 2025–2030

Trong bối cảnh kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, Quỳ Hợp đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển khá của khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Khôi đề nghị Đảng bộ xã: Nhanh chóng ổn định bộ máy, tăng cường đoàn kết, thống nhất.

Đưa ra chỉ tiêu mới, nhiệm vụ đột phá với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; phát triển giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa – xã hội cơ sở; nâng cao chất lượng sản phẩm nông – lâm nghiệp, gắn với chương trình OCOP.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; coi cải cách hành chính trong Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳ Hợp khóa I gồm 31 đồng chí do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định. Các đại biểu nhất trí 100% thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội, thể hiện quyết tâm chính trị đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội Đảng bộ xã Quỳ Hợp lần thứ 1

Ông Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tại đại hội

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội