Thanh Hoá: Đảng bộ xã Thiệu Toán chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 -2030

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai thực hiện đúng quy định, xã Thiệu Toán được thành lập mới 4 tổ chức đảng trực thuộc Đảng uỷ (Đảng bộ cơ quan Đảng xã Thiệu Toán; Đảng bộ cơ quan UBND xã Thiệu Toán; Chi bộ Công an; Chi bộ quân sự); thành lập cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; 3 cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy; 4 cơ quan chuyên môn và 1 đơn sự nghiệp thuộc UBND.

Xã Thiệu Toán được sáp nhập từ 4 xã (cũ) theo quy định chính quyền địa phương 2 cấp xã Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Hòa, thị trấn Hậu Hiền và lấy tên là xã Thiệu Toán. Hiện, xã Thiệu Toán có 46 Đảng bộ và chi bộ trực thuộc, có 1.376 đảng viên/29.915 người với diện tích là 28,39km2.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thiệu Toán đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 31/2024, của HĐND tỉnh Thanh Hóa về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; triển khai thực hiện Nghị định 154/2025 của Chính phủ về chính sách cho cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Toán bước vào thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong điều kiện có nhiều thời cơ, thuận lợi sau sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, tiếp tục kế thừa truyền thống đoàn kết, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Trong những năm tới, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai rộng khắp, nhất là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; một số công trình, dự án quan trọng đã và đang được triển khai đầu tư, hấp dẫn cho thu hút đầu tư.

Công an xã Thiệu Toán ra quân hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính

Năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền được tích lũy, bổ sung; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được hoàn thiện về phẩm chất, đạo đức và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Cùng với đó là truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa, khát vọng đổi mới, vươn lên mạnh mẽ và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố, phát huy và nâng lên, là nền tảng cơ bản cho sự phát triển của xã trong thời gian tới.

Bên cạnh những thuận lợi, còn có những khó khăn, thách thức, trong tình hình thời tiết và dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường; năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm sản xuất trên địa bàn xã còn hạn chế; nguồn lực cho đầu tư phát triển khó khăn; hệ thống đường giao thông kết nối chưa đảm bảo; hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, thu hút đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu là những yếu tố sẽ ảnh hưởng, tác động đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cán bộ xã Thiệu Toán tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân

Mục tiêu phát triển địa phương trong nhiệm kỳ mới 2025-2030.

Về lĩnh vực phát triển kinh tế, xã Thiệu Toán đặt ra 11 chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 12,5%; thu nhập bình quân người/năm đến năm 2030 đạt 100 triệu đồng trở lên; tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 19.800 tấn; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 đạt 310 ha. Trong đó, diện tích đất sản xuất nông nghiệp được ứng dụng công nghệ cao 75 ha; giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2030 đạt 200 triệu đồng; tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2030 đạt 330 nghìn con; sản lượng nuôi trồng, khai thác thuỷ sản năm 2030 đạt 500 tấn.

Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước địa phương 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 đạt 365 tỷ đồng; tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 10%; số doanh nghiệp mới được thành lập giai đoạn 2026 - 2030 đạt 120 doanh nghiệp; đường giao thông trên địa bàn được cứng hoá đến năm 2030 đạt 100%. Trong đó, đường xã, trục chính của thôn được nhựa hóa, có hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng đạt 100% và phấn đấu xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2029.

Xã Thiệu Toán nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Về văn hóa - xã hội phấn đấu đạt 9 chỉ tiêu, tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm dưới 0,6%; trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt trên 98% trở lên; dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số năm 2030 đạt 96% trở lên; trường đạt chuẩn quốc gia năm 2030 là 100%. Trong đó, đạt chuẩn mức độ 2 tối thiểu đạt 50%, lao động nông nghiệp trong tổng lao động năm 2030 dưới 16%; hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn năm 2030 là 97% trở lên; hộ nghèo giảm bình quân hàng năm là 0.35% trở lên; gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2030 đạt 90% trở lên; thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2030 là 85% trở lên.

Các chỉ tiêu về môi trường, địa phương đã đặt ra tiêu chí với tỷ lệ dân số được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh năm 2030 đạt 100%. Trong đó, dân số được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đạt 83% trở lên; chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2030 đạt 96%

Về Quốc phòng, an ninh trật tự, khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự hằng năm đạt 90% trở lên.

Công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hằng năm có trên 90% đảng bộ, chi bộ trực thuộc được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp đảng viên mới hằng năm giai đoạn 2025 – 2030 đạt từ 250 đảng viên trở lên.

Trong công cuộc đổi mới của đất nước, hướng tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân xã Thiệu Toán tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để xây dựng và củng cố tổ chức thật sự vững mạnh, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường các biện pháp nâng tỷ lệ tập hợp quần chúng tham gia sinh hoạt các đoàn thể; hướng mạnh các hoạt động về khu dân cư.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp, phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, Phát huy vai trò trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và nâng cao chất lượng và hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chú trọng sơ kết, tổng kết các phong trào, cuộc vận động, các mô hình hiệu quả, nhân rộng điển hình tiên tiến; góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh một số phong trào, cuộc vận động để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh như: hiến đất mở rộng đường giao thông, phân loại thu gom rác thải, huy động kinh phí làm nhà ở cho hộ khó khăn... Làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, giữ mối liên hệ tốt với Hội đồng hương Thiệu Toán trong và ngoài tỉnh nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội và sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 -2030, theo kế hoạch dự kiến đại hội Đảng bộ xã Thiệu Toán sẽ được tổ chức vào các ngày 14,15/8/ 2025.