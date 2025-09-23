Gia Lai họp bàn gấp rút triển khai các dự án giao thông trọng điểm quốc gia

TPO - Ngày 23/9, tại trụ sở Tỉnh ủy, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia tỉnh Gia Lai, chủ trì Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo, hiện nay, công tác chuẩn bị triển khai 2 dự án giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh gồm: Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được tỉnh Gia Lai triển khai với quyết tâm chính trị cao nhất.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125 km, tổng mức đầu tư của dự án khoảng 43.000 tỷ đồng.

Nhu cầu sử dụng đất của dự án này khoảng 942 ha. Trong đó, đất trồng lúa hơn 189 ha; đất lâm nghiệp hơn 257 ha; các loại đất khác hơn 494 ha. Tổng kinh phí để bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 4.715 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh Gia Lai sẽ bố trí 1.250 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Ông Lưu Nhất Phong - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, cho biết: Đến nay, công tác tính toán để bồi thường, GPMB, chuẩn bị các mỏ vật liệu phục vụ dự án đã sẵn sàng. Tỉnh đang chờ Chính phủ thông qua Nghị quyết triển khai Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư sẽ tiến hành tổ chức khởi công dự án.

Đối với dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Gia Lai có tổng chiều dài khoảng 115,7 km; đi qua 18 xã, phường. Kinh phí GPMB khoảng 6.410 tỷ đồng.

Theo ông Ngô Tùng Sơn - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai (đơn vị được giao xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án), cho hay: Tỉnh sẽ xây dựng 38 khu tái định cư với tổng diện tích dự kiến quy hoạch hơn 153 ha. Trong đó diện tích xây dựng hơn 140 ha (bố trí thành 3.411 lô đất) phục vụ tái định cư cho khoảng 1.587 hộ bị ảnh hưởng.

Đến thời điểm hiện tại tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tất cả 37/38 khu. Các địa phương đang tiến hành cắm mốc GPMB để đo đạc, xác định nguồn gốc đất, tính toán đền bù.

Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu

Kết luận phiên họp, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhấn mạnh, các dự án giao thông trọng điểm quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra cơ hội, không gian phát triển mới cho tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị trong tỉnh cần vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh rà soát hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý của 2 dự án trọng điểm.

UBND tỉnh xem xét tăng cường cán bộ xuống các địa phương để hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các công việc liên quan đến dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng đề nghị tập trung công tác đền bù, GPMB. Trong đó, xã, phường nào chưa thành lập hội đồng GPMB, thẩm định giá thì phải thành lập ngay. Ông lưu ý việc đền bù phải thỏa đáng cho người dân, nhấn mạnh việc xây dựng các khu tái định cư phải đảm bảo các điều kiện thuận lợi về hạ tầng giao, nơi tái định cư phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Ngành chức năng tiến rà soát các mỏ vật liệu, đảm bảo đủ tiêu chuẩn để phục các dự án.

Trong quá trình triển khai công tác đền bù, GPMB, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh cần thành lập các Tổ giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở, tránh để khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh trật tự...