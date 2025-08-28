Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Loạt dự án hạ tầng trọng điểm ở TPHCM được triển khai

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ nay đến cuối năm 2025, TPHCM sẽ đồng loạt triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết, cùng với các dự án được khởi công từ ngày 19/8 như dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài (gói thầu rà phá bom mìn) và xây dựng nút giao ngã tư Đình để khơi thông cửa ngõ phía Tây-Bắc vào trung tâm thành phố, từ nay đến cuối năm, TPHCM sẽ triển khai hàng loạt dự án giao thông trọng điểm như: mở rộng đường nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, khởi công đường Vành đai 2 (đoạn 1 và đoạn 2), và phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến Vành đai 3.

Trong đó, 14,7 km Vành đai 3 trên địa bàn TP.Thủ Đức (cũ) sẽ được thông xe chính thức, còn 32,6 km đi qua huyện Hóc Môn, Bình Chánh (cũ) sẽ thông xe kỹ thuật. Toàn bộ tuyến Vành đai 3, bao gồm cả các tuyến đường song hành và cao tốc, dự kiến hoàn thành vào dịp 30/4/2026.

tp-cao-toc-1.jpg
Đường nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (từ An Phú đến Vành đai 2) có chiều dài 3,2km sắp được mở rộng. Ảnh: CTV

Song song, Ban Giao thông cũng đang chuẩn bị các bước để khởi công dự án Vành đai 4 vào ngày 19/8/2026.

Theo đại diện Ban Giao thông TPHCM, trong năm 2025 đơn vị được UBND TPHCM giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 17.271 tỷ đồng để triển khai loạt dự án hạ tầng trọng điểm. Đến đầu tháng 7, Ban đã giải ngân khoảng 6.403 tỷ đồng, đạt 37% so với kế hoạch.

Để tăng tốc giải ngân, Ban Giao thông đã lập tiến độ chi tiết theo từng tháng, từng quý, đồng thời yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm 2025.

Đơn vị này cũng kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành và địa phương rút ngắn ít nhất 30% thời gian thực hiện thủ tục đầu tư, đặc biệt là với các dự án BOT mở rộng cửa ngõ như nâng cấp mở rộng quốc lộ 1, cải tạo mở rộng quốc lộ 22, đường trục Bắc – Nam (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức – Long Thành) và mở rộng quốc lộ 13. “Nếu các thủ tục được rút ngắn, nguồn vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng rất lớn ở các dự án này sẽ được giải ngân nhanh chóng hơn”, đại diện Ban Giao thông nhấn mạnh.

Song song đó, Ban cũng đang khẩn trương thúc đẩy các dự án khởi công mới để sớm ký hợp đồng, giải ngân phần vốn tạm ứng theo quy định, đảm bảo dòng vốn đầu tư công được luân chuyển liên tục và hiệu quả.

Hữu Huy
#dự án hạ tầng TPHCM #giao thông TP Hồ Chí Minh #Vành đai 3 #Vành đai 4 #cao tốc TPHCM - Mộc Bài #đầu tư công TPHCM #giải ngân vốn

Xem thêm

Cùng chuyên mục