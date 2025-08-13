Gia Lai sắp có bến cảng hơn 6.000 tỷ đồng

TPO - Ngày 12/8, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Phù Mỹ - giai đoạn 1, với tổng vốn hơn 6.000 tỷ đồng.

Bến cảng Phù Mỹ - giai đoạn 1 được triển khai thực hiện tại xã Phù Mỹ Đông (Gia Lai). Diện tích dự kiến khoảng 205ha, bao gồm 60ha mặt đất và 145ha mặt nước biển. Tiến độ trong tháng 9/2026 sẽ khởi công, thi công các hạng mục công trình. Đến tháng 10/2028 nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác.

Mục tiêu là xây dựng Bến cảng Phù Mỹ nhằm đảm bảo gắn kết quy hoạch vùng và hình thành thành phố công nghiệp, thành phố cảng trong tương lai.

Trong đó, Khu Công nghiệp (KCN) Phù Mỹ, Bến cảng Phù Mỹ gắn kết hữu cơ với nhau, hoạt động của bến cảng gắn liền với khu công nghiệp, đáp ứng cho hoạt động sản xuất, vận tải hàng hóa của KCN Phù Mỹ. Đồng thời, thúc đẩy kết nối giao thông đến cảng để đáp ứng nhu cầu kết nối liên vùng; nâng cao tỷ trọng vận tải logistics hàng hải. Bến cảng Phù Mỹ là hạt nhân thúc đẩy hình thành đô thị công nghiệp - cảng biển.

Dự báo sơ bộ khối lượng hàng hóa thông qua bến cảng giai đoạn đến năm 2030 khoảng 3,8 - 4,4 triệu tấn/năm. Bao gồm: Hàng lỏng, hàng tổng hợp, container, vật tư, thiết bị, bao kiện, hàng rời, thiết bị chuyên dùng năng lượng.

Công suất/khối lượng hàng hóa thông qua bến cảng khai thác từ năm 2028: hàng tổng hợp, container từ 2,4 - 3,0 triệu tấn/năm; hàng lỏng/khí khoảng 1,4 triệu tấn/năm.

Thông tin từ UBND Gia Lai, dự kiến sáng 19/8, tỉnh sẽ khởi công, khánh thành loạt dự án trọng điểm để chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo đó, tỉnh khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, với tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025- 2028.

Cảng hàng không Phù Cát﻿. Ảnh: Dũng Nhân

Cùng thời điểm, tỉnh Gia Lai tổ chức khánh thành dự án xây dựng tuyến đường tránh phía nam thị trấn Phú Phong (nay là xã Tây Sơn), dài gần 18km, vốn hơn 790 tỷ đồng, khởi công tháng 8/2022; dự án tuyến đường kết nối từ đường phía tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) tổng vốn hơn 818 tỷ đồng, dài hơn 19km.

Ngoài ra, khởi công dự án Khu sản xuất, chế biến nông lâm sản tập trung và dự án KCN Phù Mỹ - giai đoạn 1.

Cụ thể, dự án Khu sản xuất, chế biến nông, lâm sản tập trung sẽ được tổ chức tại thôn 2 (xã Tây Sơn) do Công ty CP Vinanutrifood Bình Định làm chủ đầu tư; tổng đầu tư giai đoạn 1 lên đến gần 500 tỷ đồng.

Dự án KCN Phù Mỹ - giai đoạn 1 được tổ chức tại xã Phù Mỹ Đông. Dự án do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 436ha, tổng vốn hơn 4.500 tỷ đồng.