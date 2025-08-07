Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Công an khẳng định, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất; bên cạnh đó, đảm bảo thân thiện, thuận tiện cho khách, người dân tham gia sự kiện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Chiều 7/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an xác định Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại của đất nước, mang tính chất chính trị, lịch sử.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh, việc đảm bảo an ninh, an toàn đại lễ kỷ niệm, không chỉ đánh dấu 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 mà còn đánh dấu thành tựu 40 năm đổi mới và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra về bảo đảm anh ninh, an toàn rất cao.

78bca.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản. Ảnh: Như Ý

Về quy mô, tính chất sự kiện đều là sự kiện quốc gia, có mời các đại biểu quốc tế dự. Các hoạt động kỷ niệm tập trung cao độ từ Trung ương đến các bộ, ngành, địa phương, trong đó có các hoạt động trọng điểm như: triển lãm, diễu binh, diễu hành với số lượng người tham gia rất lớn.

Về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nói, lực lượng Công an xác định các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, về cấp độ bảo vệ, lực lượng Công an xác định là cấp độ bảo vệ cao nhất. Theo đó, Bộ Công an đã thành lập tiểu ban ANTT do Thứ trưởng Phạm Thế Tùng làm Trưởng ban. Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT đồng loạt, đồng bộ, xuyên suốt trên cả nước.

Thứ 2, là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất; bên cạnh đó, đảm bảo thân thiện, thuận tiện cho khách, người dân tham gia sự kiện.

78bqp66.jpg
Dàn kỵ binh cảnh sát cơ động tập luyện diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định, Bộ Công an xác định nhiệm vụ đảm bảo ANTT là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm, cao điểm là tháng 8 với các công tác chính: triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT và các hoạt động kỷ niệm. Triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình, có phương án đảm bảo an ninh, an toàn…

“Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai đồng loạt 8 cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm. Toàn lực lượng sẵn sàng, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vũ khí, hậu cần để thực hiện với tinh thần cao nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương, UBND thành phố Hà Nội để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản bày tỏ.

“Có thể nói rằng, đến thời điểm này, lực lượng Công an toàn quốc đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đảm bảo ANTT các hoạt động trong Lễ Kỷ niệm”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định.

Luân Dũng
#Đảm bảo an ninh Quốc khánh 2/9 #An ninh lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám #Bộ Công an bảo vệ Quốc khánh #An toàn sự kiện quốc gia 2/9 #Chương trình diễu binh Quốc khánh #An ninh lễ hội #diễu hành 2/9 #Phòng chống tội phạm trong lễ kỷ niệm #Lực lượng công an đảm bảo ANTT #An ninh Hà Nội dịp Quốc khánh #Chuẩn bị lễ diễu binh #diễu hành 2/9

Xem thêm

Cùng chuyên mục