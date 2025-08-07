Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9

TPO - Bộ Công an khẳng định, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất; bên cạnh đó, đảm bảo thân thiện, thuận tiện cho khách, người dân tham gia sự kiện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Chiều 7/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an xác định Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại của đất nước, mang tính chất chính trị, lịch sử.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh, việc đảm bảo an ninh, an toàn đại lễ kỷ niệm, không chỉ đánh dấu 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 mà còn đánh dấu thành tựu 40 năm đổi mới và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra về bảo đảm anh ninh, an toàn rất cao.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản. Ảnh: Như Ý

Về quy mô, tính chất sự kiện đều là sự kiện quốc gia, có mời các đại biểu quốc tế dự. Các hoạt động kỷ niệm tập trung cao độ từ Trung ương đến các bộ, ngành, địa phương, trong đó có các hoạt động trọng điểm như: triển lãm, diễu binh, diễu hành với số lượng người tham gia rất lớn.

Về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nói, lực lượng Công an xác định các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, về cấp độ bảo vệ, lực lượng Công an xác định là cấp độ bảo vệ cao nhất. Theo đó, Bộ Công an đã thành lập tiểu ban ANTT do Thứ trưởng Phạm Thế Tùng làm Trưởng ban. Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT đồng loạt, đồng bộ, xuyên suốt trên cả nước.

Thứ 2, là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất; bên cạnh đó, đảm bảo thân thiện, thuận tiện cho khách, người dân tham gia sự kiện.

Dàn kỵ binh cảnh sát cơ động tập luyện diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định, Bộ Công an xác định nhiệm vụ đảm bảo ANTT là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm, cao điểm là tháng 8 với các công tác chính: triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT và các hoạt động kỷ niệm. Triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình, có phương án đảm bảo an ninh, an toàn…

“Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai đồng loạt 8 cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm. Toàn lực lượng sẵn sàng, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vũ khí, hậu cần để thực hiện với tinh thần cao nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương, UBND thành phố Hà Nội để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản bày tỏ.

“Có thể nói rằng, đến thời điểm này, lực lượng Công an toàn quốc đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đảm bảo ANTT các hoạt động trong Lễ Kỷ niệm”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định.