Khởi công, khánh thành 18 công trình, tổng vốn hơn 12.000 tỷ ở Cần Thơ

TPO - Sáng 22/9, để chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Lễ khởi công, khánh thành 18 công trình, dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - khẳng định, sự kiện khởi công, khánh thành loạt công trình hôm nay có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, khát vọng đổi mới và ý chí vươn lên vì một Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu phát biểu.

Theo đó, có 8 công trình khởi công và 10 công trình khánh thành, tổng mức đầu tư khoảng hơn 12.000 tỷ đồng. Nổi bật như khởi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (7km đầu tuyến); dự án Phát triển Đô thị xanh thích ứng biến đổi khí hậu Ngã Bảy; cùng nhiều dự án hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện, trung tâm văn hóa, nhà ở xã hội… góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh, những công trình này là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, đặc biệt những hộ dân đã bàn giao mặt bằng để dự án triển khai đúng tiến độ.

Người đứng đầu chính quyền Cần Thơ đề nghị, các chủ đầu tư, nhà thầu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa nguồn lực thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả.

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7).

“Những công trình khởi công, khánh thành hôm nay không chỉ là kết quả cụ thể của quá trình phấn đấu mà còn là biểu tượng của niềm tin và khát vọng. Chúng ta tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và ý chí kiên cường, TP. Cần Thơ sẽ hoàn thành thắng lợi các công trình này, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, ông Lâu nói.

Ông Lê Minh Cường - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp TP. Cần Thơ (chủ đầu tư mở rộng QL91) - cho biết, Dự án có chiều dài hơn 7km, rộng 37m, gồm 6 làn xe. Trên tuyến mở rộng quốc lộ 91 có cầu Bình Thủy dài 145m, đường dẫn hai đầu cầu dài 456m, kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu. Tổng mức đầu tư 7.238 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương và địa phương, dự kiến hoàn thành năm 2027.

“Trong quá trình thi công sẽ không tránh khỏi khó khăn, chúng tôi cam kết triển khai đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ quan công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường”, ông Cường nói.

Lễ khởi công Dự án Phát triển Đô thị xanh thích ứng biến đổi khí hậu Ngã Bảy.