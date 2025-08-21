Lãnh đạo Cần Thơ sốt ruột về dự án mở rộng Quốc lộ 91

Thông tin được đưa ra tại buổi làm việc giữa Phó Bí thư Thành uỷ Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên với Đảng ủy phường Cái Khế chiều 20/8. Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Cần Thơ cho biết, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Km0 - Km7 có hơn 1.000 hộ bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng, tổng diện tích hơn 7ha.

Trong đó, có 867 hộ phải thu hồi, giải phóng mặt bằng mới, 212 trường hợp thuộc dự án cũ do Sở Giao thông vận tải thực hiện trước đây (đã có quyết định phê duyệt kinh phí và thu hồi đất). Tới nay, Cần Thơ đã phê duyệt phương án bồi thường cho 377 hộ phát sinh mới (đã chi trả 111 hộ, số tiền hơn 441 tỷ đồng) và cho 9 hạng mục công trình hạ tầng, với tổng kinh phí hơn 820 tỷ đồng. Còn lại 490 trường hợp chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, với kinh phí dự kiến hơn 1.135 tỷ đồng. Tới nay, mới có 26 trường hợp bàn giao mặt bằng, 85 trường hợp còn lại cam kết sẽ bàn giao khi dự án thi công.

Phó bí thư Thành uỷ Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên làm việc với Đảng ủy phường Cái Khế.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Cần Thơ cho rằng, việc giải phóng mặt bằng cho mở rộng Quốc lộ 91 gặp khó do tình trạng “dự án chồng dự án”. Trước đây, dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, sau chuyển cho Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp TP. Cần Thơ.

Ngoài ra, nhiều hộ từng nhận tiền từ dự án cũ nay lại phải xử lý tiếp trong dự án mới, dẫn đến vướng mắc pháp lý và khó khăn trong bố trí nguồn vốn. Vấn đề tái định cư cũng chưa thống nhất do thay đổi địa giới và chênh lệch giá bồi thường quá lớn so với trước đây, gây bức xúc trong dân.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Bí thư Thành uỷ Cần Thơ khẳng định, dự án mở rộng Quốc lộ 91 đoạn 7km đầu rất đặc thù, rơi vào tình trạng “dự án chồng dự án”.

Theo ông Tuyên, dự án được phê duyệt từ năm 2008, đã chi trả bồi thường và thi công một phần. Nhưng đến năm 2011, dự án phải dừng vì không còn vốn. Suốt 12 năm sau, đến 2023, Thành phố mới có chủ trương dừng hẳn để quyết toán. “Sự chậm trễ này đã khiến phát sinh nhiều vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đây là lỗi của chúng ta”, ông Tuyên nói.

Quốc lộ 91 (Km0 - Km7). Ảnh: P.V

Ông Tuyên nhấn mạnh: “Khó khăn có thật, nhưng không thể bó tay. Đây là dự án trọng điểm, được Đảng và Nhà nước quan tâm, nên nhất định phải làm”. Do đó, ông đề nghị Ban Thường vụ Thành uỷ phân công cán bộ trực tiếp xuống cơ sở gặp gỡ dân, lắng nghe nguyện vọng, tổng hợp yêu cầu chính đáng để giải quyết kịp thời. Việc nào thuộc thẩm quyền sẽ xử lý ngay, còn lại phải xin ý kiến cấp trên để tháo gỡ.