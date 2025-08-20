Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Cảnh báo về việc thi công dự án cảng Mỹ Thủy ở Quảng Trị

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nguy cơ ảnh hưởng lớn đến môi trường và an toàn giao thông trong quá trình thi công dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy ở Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đã được chính quyền địa phương cảnh báo.

Thực tế hiện trường ngày 20/8 cho thấy, nước nhiễm mặn từ các bãi tập kết cát của dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy (Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị) sau khi nạo vét đã tràn xuống dọc tuyến đường, chảy vào hệ thống kênh, mương và ứ đọng tại nhiều khu rừng lân cận. Hiện trạng này tiềm ẩn nguy cơ gây chết cây rừng phòng hộ ven biển, đồng thời tác động xấu đến môi trường sinh thái. Đã xuất hiện một số cây nằm trong khu vực ngập nước héo lá và chết.

o-nhiem-my-thuy-2.png
Cát và nước nhiễm mặn từ bãi tập kết tràn xuống đường.

Ngoài ra, nếu các cống thoát nước bị chặn dòng, nguy cơ ngập úng cục bộ sẽ xảy ra, gây thiệt hại trực tiếp cho diện tích rừng phòng hộ và khu vực dân cư ở xã Mỹ Thủy.

Cát từ các bãi tập kết bị tràn xuống mặt đường cũng gây cản trở lưu thông, làm tăng nguy cơ cao tai nạn giao thông đối với phương tiện qua lại trên tuyến đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

o-nhiem-my-thuy-1.png
Nước có dấu hiệu nhiễm mặn từ bãi tập kết cát tràn ngược qua các kênh mương, gây ngập một số khu vực rừng hai bên tuyến đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy, ông Cáp Xuân Tá cho biết, trước tình hình trên, UBND xã đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy (MTIP), yêu cầu tăng cường quản lý chất nạo vét, khoáng sản cát trắng trong quá trình thi công. Tuyệt đối không được vận chuyển, phân phối hay tiêu thụ khoáng sản cát trắng ra ngoài phạm vi dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Khẩn trương xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho bãi chứa cát, bao gồm hạn chế tình trạng cát bay trong mùa khô gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông; ngăn ngừa cát chảy tràn ra đường trong mùa mưa; bố trí công nhân dọn dẹp kịp thời. Chủ động xây dựng phương án thoát nước mưa, bảo đảm dòng chảy tự nhiên và khả năng thoát lũ.

UBND xã Mỹ Thủy đề nghị doanh nghiệp nghiêm túc phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định pháp luật nhằm hạn chế tác động tiêu cực từ quá trình thi công dự án.

Hữu Thành
#Gây ô nhiễm môi trường #làm chết rừng phòng hộ #nhiễm mặn #Quảng Trị #bến cảng Mỹ Thủy #Nguy cơ tai nạn giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục