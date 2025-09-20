Ngày đêm thi công dự án cầu nghìn tỷ trên Quốc lộ 60

TPO - Dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 vượt sông Hậu, tổng vốn đầu tư gần 7.962 tỷ đồng đang được các nhà thầu “vượt nắng, thắng mưa” thi công ngày đêm. Công trình gồm hai cây cầu lớn cùng hệ thống đường dẫn, dự kiến hoàn thành năm 2027, khai thác đồng bộ năm 2028.

Dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 vượt sông Hậu kết nối TP. Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long, có tổng vốn đầu tư gần 7.962 tỷ đồng từ ngân sách, tổng chiều dài hơn 27 km. Công trình gồm cầu Đại Ngãi 1 và Đại Ngãi 2, hệ thống đường dẫn.

Theo Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng, chủ đầu tư), đến nay giải phóng mặt bằng đã hoàn tất 100% tuyến chính. Khối lượng thi công cũng có nhiều chuyển biến, trong đó cầu Đại Ngãi 2 đạt khoảng 80% khối lượng, gói thầu cầu Đại Ngãi 1 đạt hơn 25%. Luỹ kế giải ngân tới nay hơn 3.164 tỷ đồng (75% kế hoạch vốn).

Máy móc, thiết bị hạng nặng được huy động tối đa tại công trường cầu Đại Ngãi 1.



Dự án dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2027, đưa vào khai thác đồng bộ năm 2028, góp phần giảm tải Quốc lộ 1A, tăng cường kết nối các tỉnh ven biển ĐBSCL.

Đại diện Ban Quản lý dự án 85 cho hay thời tiết miền Tây vào mùa mưa gây nhiều khó khăn cho thi công. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn “vượt nắng, thắng mưa”, tăng ca, tăng kíp để đảm bảo tiến độ.

Ông Triệu Văn Toàn - Chỉ huy phó công trường (Công ty CP Xây dựng Bắc Trung Nam) - cho biết đơn vị đang thi công trụ chính (trụ 24) của cầu Đại Ngãi 1 với 150-160 kỹ sư, công nhân. Đến nay đã khoan 21/32 cọc nhồi sâu hơn 100 m, dự kiến hoàn thành toàn bộ cọc nhồi trước 20/11/2025, sớm hơn kế hoạch 2 tháng để chuyển sang giai đoạn thi công bệ cầu.

Các đơn vị tăng ca, tăng kíp để đảm bảo tiến độ.

Theo ông Toàn, vị trí cầu gần cửa biển thường xuyên gió lớn, triều cường, nhà thầu đã chủ động dùng cẩu lớn, sà lan 5.000 tấn và biện pháp thi công đóng sàn được chủ đầu tư, tư vấn chấp thuận, khắc phục đáng kể ảnh hưởng của thời tiết, thủy triều.

Ban Quản lý dự án 85 khẳng định những vướng mắc về vật liệu và thời tiết cơ bản đã được tháo gỡ. Các mũi thi công trên tuyến và cầu được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch.