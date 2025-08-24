Cần Thơ khẩn cấp xử lý người dân vượt rào lên cầu Đại Ngãi 2 đang thi công

TPO - Trước tình trạng hàng trăm người dân bất chấp cảnh báo, vượt rào chắn lên cầu Đại Ngãi 2 đang thi công để ngắm cảnh, buôn bán hàng rong, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Trần Văn Lâu đã yêu cầu lực lượng chức năng địa phương khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Dù cầu Đại Ngãi 2 đang thi công, nhà thầu rào chắn, nhưng từ đầu tháng 8 tới nay, hằng ngày vẫn có hằng trăm người dân phá rào lên cầu đi lại, ngắm cảnh, buôn bán hàng rong. Chủ đầu tư, nhà thầu, chính quyền xã cũng có động thái ngăn chặn, nhưng vẫn chưa hiệu quả, nên tới lượt Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trần Văn Lâu phải có chỉ đạo để đảm bảo an toàn cho người dân và công trường đang thi công.

Công trường cầu Đại Ngãi 2 trở thành điểm ngắm cảnh, buôn bán hàng rong.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trần Văn Lâu yêu cầu các ngành chức năng cùng UBND xã An Thạnh và xã Đại Ngãi (hai đầu cầu) kiểm tra, triển khai giải pháp đảm bảo an toàn tại công trường. Trong đó, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vượt rào, gây mất an toàn và ảnh hưởng tiến độ dự án.

Công an TP Cần Thơ được giao chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông, Sở Xây dựng, UBND 2 xã cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, đánh giá, đưa ra giải pháp cấp bách nhằm kịp thời khắc phục bất cập, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Xử lý nghiêm các hành vi vượt rào, buôn bán, trông giữ xe trái phép trong phạm vi công trường.

UBND hai xã Đại Ngãi và An Thạnh được giao tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật; đồng thời phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn trong quá trình thi công.

Ông Huỳnh Thanh An - Chủ tịch UBND xã An Thạnh cho biết, địa phương đã chỉ đạo Công an xã phối hợp Ban Chỉ huy quân sự, Phòng Kinh tế xã tổ chức lực lượng túc trực tại khu vực cầu. Công an xã Đại Ngãi tăng cường tuần tra, vận động nhân dân không vượt rào lên cầu. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý hoặc đề xuất cấp thẩm quyền xử lý.

Chủ tịch UBND xã Đại Ngãi - Nguyễn Minh Liêm cho hay, lực lượng công an xã đã phối hợp cùng xã An Thạnh tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp tháo rào, buôn bán hàng rong tại khu vực cấm. Địa phương cũng đề nghị Ban Quản lý dự án 85 đơn vị điều hành thi công bổ sung rào chắn kiên cố hơn và cấp thẻ thông hành cho lực lượng chức năng để thuận lợi kiểm soát.

Việc người dân buôn bán hàng rong, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng tiến độ dự án.

Trước đó, Tiền Phong từng phản ánh, từ đầu tháng 8 tới nay, hàng trăm người dân bất chấp khuyến cáo của đơn vị thi công và chính quyền địa phương, liên tục vượt rào chắn lên cầu Đại Ngãi 2 để tham quan, buôn bán hàng rong, đặc biệt trong khung giờ chiều tối. Thậm chí, một số hộ dân còn tự ý mở bãi giữ xe phục vụ khách tham quan ngay trong phạm vi công trường.

Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi nằm trên Quốc lộ 60, nối TP. Cần Thơ với tỉnh Vĩnh Long, có tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, tổng chiều dài hơn 15km, gồm cầu Đại Ngãi 1 và 2. Điểm đầu dự án giao Quốc lộ 54 tại xã Tiểu Cần (Vĩnh Long), điểm cuối kết nối Quốc lộ Nam Sông Hậu tại xã Đại Ngãi (TP. Cần Thơ).

Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp thông suốt tuyến Quốc lộ 60 theo dọc ven biển, rút ngắn khoảng 80km từ các tỉnh ven biển ĐBSCL đi TP.HCM so với qua Quốc lộ 1A.