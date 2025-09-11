Cơ sở lúng túng với thủ tục đất đai, Cục Quản lý đất đai đề xuất tháo gỡ

TPO - Sau gần một tháng đưa 34 công chức về hỗ trợ địa phương trong lĩnh vực đất đai, nhiều bất cập đã bộc lộ. Báo cáo mới nhất cho thấy không ít xã, phường còn loay hoay với thủ tục hành chính, phần mềm chưa đồng bộ, nhân sự lại thiếu hụt. Ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quản lý đất đai nêu loạt kiến nghị nhằm khắc phục điểm nghẽn.

Vướng mắc chồng chất từ thủ tục đến công nghệ

Trong báo cáo gửi ông Trần Đức Thắng - Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) về việc cử 34 cán bộ về các địa phương hỗ trợ triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Cục Quản lý đất đai đã nêu rõ những kết quả đạt được và vướng mắc cần khắc phục.

Cụ thể, ông Đào Trung Chính - Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ NN&MT cho biết, từ ngày 26/8 đến 5/9, 34 công chức được Bộ NN&MT cử về địa phương đã trực tiếp làm việc tại 101 xã, phường của 24 tỉnh, thành phố. Chỉ trong 10 ngày, họ tiếp nhận và tổng hợp 243 kiến nghị, vướng mắc liên quan đến đất đai.

Những khó khăn tập trung nhiều nhất ở mảng đo đạc, đăng ký đất đai (88 kiến nghị), tiếp đến là quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (47), giá đất – bồi thường, tái định cư (40) và thủ tục hành chính, quyền sử dụng đất (45). Dù con số này đã giảm còn một phần ba so với tuần đầu, nhưng vẫn phản ánh sự phức tạp và quá tải trong quản lý đất đai tại cơ sở.

Thực tế cho thấy, nhiều xã, phường đang lúng túng khi xử lý hồ sơ qua hệ thống điện tử. Hồ sơ đất đai phải thao tác cùng lúc trên nhiều phần mềm, trong khi cán bộ chưa được đào tạo đầy đủ, chưa có phân quyền hợp lý. Nhiều trường hợp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không in ra được hoặc thông tin nghĩa vụ tài chính bị chậm trễ.

Sự phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế và UBND phường cũng còn thiếu nhịp nhàng. Một số hồ sơ tồn đọng vì thông tin chưa đầy đủ, dẫn đến kéo dài thời gian xử lý, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

Cơ sở lúng túng với thủ tục đất đai, Cục Quản lý đất đai đã thực hiện nhiều biện pháp tháo gỡ.

Không chỉ thiếu công cụ, cơ sở còn thiếu nhân sự nghiêm trọng. Tại nhiều phường, chỉ có 1–2 công chức phụ trách về vấn đề đất đai. Trong khi đó, cơ sở dữ liệu đất đai lại chưa hoàn chỉnh, khiến khối lượng công việc lớn gấp nhiều lần. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến địa phương loay hoay, không đáp ứng kịp yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

Những kiến nghị, vướng mắc nêu trên đã được nhiều công chức trả lời, hướng dẫn trực tiếp tại hội nghị tập huấn, buổi làm việc trực tiếp tại xã, phường. Một số kiến nghị, vướng mắc tổng hợp gửi về đã được Cục Quản lý đất đai khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp xử lý và hướng dẫn công chức giải đáp, xử lý trong quá trình làm việc tại địa phương.

Đề xuất bổ sung nhân sự, hoàn thiện khung pháp lý

Từ những ghi nhận thực tiễn, ông Đào Trung Chính cho rằng, nếu không bổ sung nhân lực chuyên trách cho cấp xã, phường, khó có thể bảo đảm tiến độ và chất lượng giải quyết hồ sơ đất đai. Ông đề nghị cần có chính sách bổ sung nhân sự cho các phường nhất là nhân sự trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Ngoài nhân sự, vấn đề pháp lý cũng cần khẩn trương hoàn thiện. Nhiều công chức tại cơ sở phản ánh quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng còn bất cập. Chẳng hạn, trong tuần qua, một công chức tại Cần Thơ đã báo cáo và kiến nghị Bộ NN&MT xem xét sửa đổi để quy định rõ ràng, khả thi hơn.

Ngoài ra, ông Đào Trung Chính kiến nghị Bộ NN&MT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trả lời sớm kiến nghị của địa phương đã nêu trong báo cáo trước, tránh tình trạng kéo dài khiến cơ sở càng thêm lúng túng.