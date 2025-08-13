Bộ Nông nghiệp và Môi trường cử 34 cán bộ 'nằm vùng' ở các tỉnh, thành

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

TPO - Từ ngày 15/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa 34 công chức thuộc Cục Quản lý đất đai trực tiếp về công tác tại một số địa phương trong vòng 3 tháng. Những cán bộ này sẽ hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ mới về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết vừa quyết định cử công chức về địa phương hỗ trợ triển khai các quy định mới về phân cấp, phân quyền trong quản lý đất đai khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.

Cụ thể, Bộ NN&MT đưa 34 công chức thuộc Cục Quản lý đất đai trực tiếp về công tác tại một số địa phương trong vòng 3 tháng, bắt đầu từ ngày 15/8. Những cán bộ này sẽ hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ mới về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai.

Theo ông Lê Minh Ngân - Thứ trưởng bộ NN&MT, việc tổ chức thực hiện các quy định mới trong quản lý đất đai đang gặp nhiều khó khăn, nhất là ở cấp xã - nơi trực tiếp đảm đương nhiệm vụ nhưng lực lượng cán bộ vừa thiếu, vừa chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

“Đây là công việc không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Việc phân cấp, phân quyền là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và cần có thời gian để các địa phương thống nhất nhận thức, đồng thời nâng cao năng lực tổ chức thực hiện”, ông Ngân nói.

Bộ NN&MT cử 34 cán bộ về địa phương hỗ trợ lĩnh vực quản lý đất đai.

Theo kế hoạch, Cục Quản lý đất đai sẽ chỉ đạo, quản lý công chức được cử đi công tác; nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ chuyên môn ở địa phương; định kỳ vào thứ hai hằng tuần tổng hợp báo cáo Bộ NN&MT.

Công chức được cử về địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân cấp; kịp thời xử lý hoặc báo cáo những vướng mắc, kiến nghị...

Việc cử cán bộ về địa phương lần này nằm trong chuỗi giải pháp thực hiện Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai. Bộ NN&MT đã ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết thực hiện nghị định này, đảm bảo tính đồng bộ, rõ ràng và khả thi.

Để hỗ trợ đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, Bộ NN&MT đã xây dựng và ban hành 48 bộ thủ tục hành chính cùng 10 bộ thủ tục hành chính nội bộ. Toàn bộ tài liệu này được tích hợp trong bộ sổ tay hướng dẫn và sổ tay điện tử, với hệ thống sơ đồ minh họa trực quan, giúp dễ tiếp cận và tra cứu.

Theo Bộ NN&MT, việc phân cấp, phân quyền trong quản lý đất đai không chỉ giúp rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ, giảm áp lực cho cấp trên, mà còn tạo điều kiện để địa phương chủ động hơn trong điều hành. Tuy nhiên, thành công của quá trình này phụ thuộc nhiều vào năng lực, sự phối hợp và kinh nghiệm thực tế của đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện.

