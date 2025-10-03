Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thượng tướng Thái Đại Ngọc làm Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai

Tiền Lê - Trương Định
TPO - Thượng tướng Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai (bên trái) và ông Hồ Quốc Dũng (bên phải).

Ngày 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bước vào phiên chính thức.

Tại đại hội, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Bộ Chính trị đã thống nhất để đồng chí Hồ Quốc Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan để Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: ông Rah Lan Chung, ông Phạm Anh Tuấn, ông Châu Ngọc Tuấn, ông Nguyễn Ngọc Lương; 18 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 42 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

