5 trụ cột tăng trưởng, 4 khâu đột phá đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá

TPO - “Với tầm nhìn đến năm 2030 đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I xác định quyết tâm triển khai đồng bộ 5 trụ cột tăng trưởng, 4 khâu đột phá chiến lược...", tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nói.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 2 - 4/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 1 đường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, Gia Lai).

Tại đại hội, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Thượng tướng Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, Thượng tướng Thái Đại Ngọc gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao nhiệm vụ.

Theo ông Thái Đại Ngọc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai ý thức sâu sắc, niềm tin và sự kỳ vọng này không chỉ dành cho cá nhân từng đồng chí Tỉnh ủy viên, mà còn là sự kỳ vọng đối với tập thể lãnh đạo được vinh dự giao sứ mệnh đưa Gia Lai bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khát vọng và tầm nhìn xây dựng tỉnh phát triển văn minh, hiện đại và giàu mạnh, phát triển.

Trọng trách mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đại hội tin tưởng giao phó không chỉ là vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, trước nhân dân. Tân Bí thư Tỉnh ủy hứa sẽ đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ hai tỉnh Bình Định và Gia Lai trước đây, đem hết trí tuệ, tâm huyết và bản lĩnh để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Ông Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, trước mắt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, sớm đưa vào cuộc sống; khẩn trương phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo sự chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ.

“Với tầm nhìn đến năm 2030 đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I xác định quyết tâm triển khai đồng bộ 5 trụ cột tăng trưởng, 4 khâu đột phá chiến lược. Theo đó, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tỉnh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Từ đây, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức... ”, ông Thái Đại Ngọc chia sẻ tại đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Xác định 5 trụ cột tăng trưởng

Tại đại hội, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Gia Lai đã thực hiện đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu nghị quyết. Nền kinh tế của hai tỉnh trước sáp nhập đều tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Bước vào nhiệm kỳ mới (2025-2030), Gia Lai đề ra 33 chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể, tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương giai đoạn 2025-2030 phấn đấu đạt 10-10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 6.300-6.500 USD; đến năm 2030 thu ngân sách đạt trên 41.000 tỷ đồng, đón 18,5 triệu lượt khách du lịch…

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, nhiệm kỳ này Gia Lai xác định 5 trụ cột tăng trưởng. Đó là tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo lớn mạnh, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế; phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững; phát triển dịch vụ cảng - logistics; phát triển đô thị nhanh và bền vững gắn với phát triển thị trường bất động sản công nghiệp, đô thị, bất động sản du lịch, hạ tầng dịch vụ.

Bốn khâu đột phá của tỉnh gồm xây dựng và hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số coi đây là động lực mới quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tạo sự đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng cảng - logistics, hạ tầng công nghiệp - thương mại - dịch vụ, hạ tầng số.