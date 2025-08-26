Quảng Ninh đưa trí tuệ nhân tạo AI vào quản lý du lịch

TPO - Quảng Ninh ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI vào quản lý du lịch nhằm hỗ trợ công tác quảng bá, quản lý và tư vấn giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa vị thế của du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Ngày 26/8, tại phường Bãi Cháy, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đây là lớp tập huấn AI đầu tiên mà Sở VH,TT&DL triển khai trong năm 2025.

Tham dự lớp tập huấn có các cán bộ quản lý, công chức theo dõi du lịch của các phường: Bãi Cháy, Tuần Châu, Hạ Long, Hồng Gai, Việt Hưng, Cao Xanh, Hoành Bồ và nhân sự quản lý, phụ trách chuyên môn của các doanh nghiệp, dịch vụ du lịch tại các phường và Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh.

Rất đông nhà quản lý, các doanh nghiệp du lịch tham gia buổi tập huấn do Sở VH,TT&DL Quảng Ninh tổ chức.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên đã được chuyên gia tư vấn Chiến lược Chuyển đổi số của Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo thông tin và cung cấp kiến thức về xu hướng chuyển đổi số ngành du lịch; AI, tầm quan trọng ứng dụng AI và thực hành ứng dụng AI cho hoạt động của doanh nghiệp du lịch.

Trong quý III/2025, Sở VH,TT&DL sẽ tổ chức 5 lớp tập huấn, quy mô 200 học viên/lớp, trong đó có 2 lớp tập huấn tại khu vực trung tâm của tỉnh, một lớp tại khu vực miền Tây, một lớp tại khu vực miền Đông và một lớp tại đặc khu Cô Tô.

Ông Nguyễn Lâm Nguyên - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Ninh - chia sẻ Quảng Ninh, với lợi thế nổi bật về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và con người, đang đứng trước cơ hội rất lớn để trở thành trung tâm du lịch thông minh hàng đầu cả nước, từng bước vươn tầm quốc tế.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đặc biệt là cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số và ứng dụng AI đã trở thành xu thế tất yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch.

“Tỉnh Quảng Ninh - một trung tâm du lịch hàng đầu cả nước - xác định rõ du lịch thông minh và ứng dụng công nghệ hiện đại chính là động lực để đưa ngành du lịch phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn”, ông Nguyễn Lâm Nguyên thông tin.

Ông Nguyễn Lâm Nguyên - Phó giám đốc Sở VH,TT&DL Quảng Ninh - phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Theo đó, các lớp học tập trung giới thiệu về chủ trương, định hướng, thực trạng chuyển đổi số trong ngành du lịch; triển khai Chatbot AI trả lời tự động 24/7, hỗ trợ đặt phòng, tư vấn điểm tham quan và gợi ý lịch trình dựa trên sở thích khách hàng. Dựa trên công nghệ AI, các công ty du lịch phân tích dữ liệu từ đánh giá khách hàng hoặc mạng xã hội để tối ưu hóa dịch vụ như điều chỉnh gói tour phù hợp với từng nhóm khách, dự báo và quản lý giá để điều chỉnh giá vé tour, phòng khách sạn hoặc dịch vụ ăn uống giúp tăng doanh thu mà không cần đội ngũ phân tích lớn.

Công nghệ AI cũng sẽ giúp các doanh nghiệp sản xuất nội dung văn hóa, tạo nội dung truyền thông, tạo video AI; Ứng dụng thực tế ảo (VR) hoặc thực tế tăng cường (AR) giới thiệu điểm đến, thu hút khách du lịch trải nghiệm trước khi đến. Đồng thời, xây dựng chiến lược truyền thông đa kênh, phát triển nội dung hấp dẫn, hình thành cộng đồng du lịch số nhằm tăng cường mức độ tương tác với người dùng, góp phần phân định rõ đặc điểm của từng nền tảng, tạo điều kiện để người dùng dễ dàng lựa chọn và sử dụng đúng mục đích.

Các lớp tập huấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025 nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 21/5/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 66/KH-SVHTTDL ngày 08/4/2025 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Chuyển đổi số ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2025; Chương trình “Đẩy mạnh chuyển đổi số du lịch thông minh trong lĩnh vực du lịch” của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tập huấn cung cấp nội dung tổng thể về ứng dụng AI trong ngành du lịch.

Đẩy mạnh ứng dụng AI trong du lịch được kỳ vọng nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa trải nghiệm cho du khách, dự báo các xu hướng trong du lịch và thúc đẩy du lịch thông minh của điểm đến Quảng Ninh.