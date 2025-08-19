Ngỡ ngàng tàu du lịch 'Hà Nội 5 cửa ô', mọi thứ không chỉ là cái tên

TPO - Sáng nay (19/8), tại Ga Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) ra mắt Hệ thống kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc học và đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 cửa ô”. Đây là hai trong số 250 công trình, dự án tiêu biểu trên cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ông Hoàng Gia Khánh - Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN - khẳng định: "Hệ thống kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc qua xác thực căn cước công dân tại ga Hà Nội, là một sản phẩm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số của ngành đường sắt.

Việc tích hợp kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc không chỉ mang lại sự tiện lợi, an toàn cho hành khách, mà còn giúp ngành đường sắt tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý và tạo tiền đề phát triển, hiện đại hóa các dịch vụ khác trong giai đoạn tới."

Ông Hoàng Gia Khánh - Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Thử nghiệm từ đầu tháng 8 cho kết quả tích cực: tốc độ soát vé trung bình chỉ 3-5 giây/hành khách, nhanh hơn 50% so với quét QR; tỷ lệ nhận diện thành công trên 98%; 92% hành khách đánh giá thuận tiện. Hệ thống cũng giúp giảm tải đáng kể cho nhân viên, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Trong thời gian tới, hệ thống sẽ tích hợp với ứng dụng VNeID, cho phép hành khách sử dụng định danh điện tử mà không cần mang CCCD. Đây là bước ngoặt hướng tới mô hình kiểm soát vé điện tử đồng bộ trên toàn quốc, góp phần hiện đại hóa ngành đường sắt và nâng cao trải nghiệm hành khách.

Các đại biểu làm nghi lễ ra mắt hệ thống kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc học và đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 cửa ô”.

Cũng trong sáng nay, ĐSVN chính thức ra mắt Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô” - một biểu tượng văn hóa, giao thông và ký ức đô thị của Hà Nội - được tái hiện trong diện mạo hiện đại, thân thiện, kết nối với người dân Thủ đô và du khách trong nước, quốc tế.

Ông Hoàng Gia Khánh cho biết: "Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô” không chỉ là cái tên gợi nhắc đến lịch sử, văn hóa của mảnh đất kinh kỳ, mà còn thể hiện tâm huyết của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và đối tác trong việc kết hợp giữa bảo tồn giá trị truyền thống với đổi mới sáng tạo, góp phần đưa đường sắt trở lại với đời sống đô thị một cách gần gũi và sinh động hơn".

Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô” được thiết kế như một sản phẩm gắn kết văn hóa - lịch sử - du lịch Thủ đô. Tên gọi lấy cảm hứng từ năm cửa ô của Thăng Long xưa, gợi nhớ ký ức đô thị và vẻ đẹp nghìn năm văn hiến. Không chỉ là phương tiện vận tải, đoàn tàu được định hình như một “bảo tàng di động”, nơi mỗi toa xe kể một câu chuyện về văn hóa và con người đất kinh kỳ.

ĐSVN đã cải tạo từ các toa ghế ngồi hai tầng với 108 chỗ, nâng cấp toàn bộ nội thất sang trọng. Mỗi toa có chủ đề riêng gắn với nét văn hóa Hà Nội, sức chứa từ 40 đến 60 khách, tạo không gian thoải mái. Cửa kính lớn mở rộng giúp hành khách dễ dàng ngắm cảnh; nhiều điểm check-in được bố trí để du khách lưu giữ khoảnh khắc đẹp.

Đoàn tàu còn mang đến trải nghiệm văn hóa sống động. Trên hành trình, hành khách có thể thưởng thức nghệ thuật truyền thống như quan họ, ca trù, chèo, hát xẩm… Đội ngũ nhân viên phục vụ trẻ trung, năng động, vừa đảm bảo dịch vụ vừa đóng vai trò “hướng dẫn viên văn hóa” đồng hành cùng du khách.

Không gian trên các toa tàu của đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô”.

Mục tiêu của ĐSVN là tái hiện giá trị văn hóa đô thị trong diện mạo mới, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Đây cũng là bước đi khẳng định đường sắt không chỉ đơn thuần là giao thông, mà còn là kênh kết nối du lịch - văn hóa gần gũi với đời sống đô thị.

Dự kiến, đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô” sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 9.

Thời gian qua, những sản phẩm du lịch như: “Hành trình di sản Miền Trung”, “Tàu chất lượng cao Hà Nội - Đà Nẵng”, “Hoa Phượng đỏ Hà Nội - Hải Phòng”, tàu đêm Đà Lạt - Sjoney, đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô”... thể hiện quyết tâm sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam.