Miễn phí vé tham quan khu di sản Huế dịp 19/8 và Quốc khánh 2/9

TPO - Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế sẽ miễn vé tham quan khu di sản Huế cho công dân Việt Nam trong hai ngày 19/8 và 2/9, nhân chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chiều 18/8, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, đơn vị vừa xây dựng kế hoạch để triển khai miễn vé tham quan khu di sản Huế cho công dân Việt Nam trong hai ngày 19/8 và 2/9 sắp tới.

Du khách tham quan﻿ lăng vua Khải Định (Huế) dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Theo đó, thời gian mở cửa miễn phí cho công dân Việt Nam tham quan khu di sản Huế bắt đầu từ 7h sáng đến 17h30 trong hai ngày nêu trên.

Khi tham quan khu di sản Huế như di tích Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cung An Định, điện Hòn Chén… du khách chỉ cần mang theo căn cước công dân để xuất trình và được vào cổng.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng cho biết, ngoài dịp lễ 19/8 và 2/9, công dân Việt Nam còn được miễn vé tham quan vào ngày Tết và các ngày lễ lớn khác như mùng 1 Tết Nguyên đán, ngày Giải phóng Huế (26/3), ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).