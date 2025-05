Nhiều bảo tàng tại TPHCM miễn phí tham quan

TPO - Kỷ niệm ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5 và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2025), tại TPHCM nhiều bảo tàng sẽ có chương trình miễn phí cho khách tham quan trong 2 ngày 18/5 và 19/5.

Theo đó, Bảo tàng TPHCM (Số 65 Lý Tự Trọng, Quận 1) và Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (số 97 Phó Đức Chính, Quận 1) sẽ thực hiện miễn phí cho khách tham quan trong ngày 18/5. Các bảo tàng khác sẽ miễn vé tham quan cho khách trong ngày 19/5.

Cũng nhân dịp này các bảo tàng trên địa bàn thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Cụ thể Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TPHCM) sẽ tổ chức trưng bày lưu động chuyên đề Tự hào thành phố mang tên Người - Hồ Chí Minh tại Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học từ ngày 12/5. Ngoài ra Bảo tàng cũng tổ chức trưng bày chuyên đề Miền Nam nhớ mãi ơn Người tại chi nhánh TPHCM và tại tỉnh Nghệ An.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng sẽ phối hợp với Bảo tàng tỉnh An Giang thực hiện triển lãm chuyên đề Bác Tôn - Hành trình từ 1945 đến 1975 tại Bảo tàng tỉnh An Giang. Bảo tàng Tôn Đức Thắng cũng phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng và Đại học Văn hóa TPHCM tổ chức cuộc thi dựng phim ngắn chia sẻ câu chuyện thú vị về Bác Tôn, xây dựng chương trình trải nghiệm tham quan bảo tàng với chủ đề Bảo tàng Tôn Đức Thắng - diện mạo mới. Bảo tàng cũng có hoạt động Check in Bảo tàng - Rộn ràng quà xịn và hoạt động tương tác Đến bảo tàng - muôn vàn điều hay.

Ngoài ra bảo tàng Tôn Đức Thắng sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề Ba Son - Dòng thời gian tại tổng Công ty Ba Son từ ngày 18/5.

Từ 19/5 đến 9/6, tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM sẽ phối hợp với một số bảo tàng và các nhà sưu tập tư nhân tổ chức các hoạt động trưng bày chuyên đề Bảo vật quốc gia - Những kiệt tác di sản tại TPHCM, tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng tại bảo tàng.

Từ 18/5, Bảo tàng TPHCM sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề Hành trình theo chân Bác qua sưu tập tem và bưu ảnh. Ngoài ra bảo tàng sẽ tiếp tục mở cửa với nhiều hoạt động như: trưng bày chuyên đề Những bức thư thời kháng chiến và Hành trình Huỳnh Phương Đông; triển lãm lưu động chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa - Biển đảo Việt Nam; Triển lãm Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trên địa bàn TPHCM tại trường học các quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Bảo tàng sẽ phối hợp với Ban Liên lạc cựu thanh niên miền Nam tái hiện Căn hầm bí mật: Hầm bí mật 3 ngăn - cơ sở hội họp của Ban cán sự Vùng 1 (Quận ủy Gò Vấp) và Đội biệt động 67B, nơi in ấn cất giấu tài liệu vũ khí trong giai đoạn 1965 - 1968. Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề Hành trình 40 năm - Câu chuyện từ những hiện vật; Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM thực hiện trưng bày chuyên đề và tọa đàm Kể chuyện sau ngày thống nhất với sự tham gia của Phòng Hội họa giải phóng.