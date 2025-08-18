Sắp có tour trải nghiệm thực tế ảo về nông nghiệp và môi trường

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Huyền
TPO - Triển lãm kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ được tổ chức kết hợp giữa trưng bày thực thể, trải nghiệm trực tiếp và không gian triển lãm thực tế ảo để du khách có thể khám phá trực tuyến.

Chiều 18/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức họp báo công bố thông tin về Triển lãm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường, nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành NN&MT (14/11).

Tại họp báo, ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN&MT nhấn mạnh, triển lãm là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử 80 năm của ngành NN&MT gắn liền với sự phát triển của đất nước.

z6919507163184-b67b4eaea5fe715b4.jpg
Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN-MT.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội, với chủ đề “80 năm phát triển nông nghiệp và môi trường vì sự thịnh vượng quốc gia và tương lai bền vững”, triển lãm được thiết kế theo mạch nguồn cảm xúc “Quá khứ vẻ vang - Hiện tại đổi mới - Tương lai bứt phá”, kết hợp trưng bày hiện vật với công nghệ trình chiếu hiện đại.

Trong dịp này, triển lãm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP cũng được tổ chức với chủ đề “Tinh hoa thủ công mỹ nghệ Việt Nam trong kỷ nguyên số và kinh tế xanh” trên diện tích 1.180 m². Các khu vực trưng bày như Hành trình di sản, Sáng tạo đương đại, Giao thoa văn hóa, Trải nghiệm - tương tác, Giao thương quốc tế và khu tôn vinh sản phẩm OCOP tiêu biểu sẽ mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo. Khách tham quan có thể chiêm ngưỡng sản phẩm của 14 nghề thủ công truyền thống, các sản phẩm OCOP 4-5 sao, đồng thời khám phá công nghệ hiện đại như in 3D, AR/VR, video mapping.

Điểm nhấn đặc biệt, khách tham quan có thể hòa mình vào không gian triển lãm thực tế ảo thông qua kính VR được đặt tại khu trải nghiệm. Khách tham quan còn có thể tương tác với sản phẩm thông qua công nghệ AR - thực tế tăng cường.

1.jpg
Phối cảnh triển lãm. Ảnh: Bộ NN&MT.

Theo ban tổ chức, mỗi không gian triển lãm sẽ được lập trình một tour tham quan theo kịch bản được định sẵn. Khách tham quan có thể lựa chọn tham quan theo tour tự động hoặc tùy chọn khu vực mình muốn tham quan thông qua các cổng kết nối đến không gian triển lãm hoặc lựa chọn tại thanh menu một cách dễ dàng.

Tại không gian triển lãm, người dùng có thể xoay 360 độ xem không gian xung quanh. Tại đây được bố trí các cổng di chuyển vào không gian của từng khu vực triển lãm và từng gian hàng cụ thể. Người dùng nhấn vào 1 cổng bất kì, sẽ di chuyển vào không gian trưng bày chi tiết của gian hàng được liên kết với cánh cổng đó.

Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp - cho biết: “Triển lãm lần này được tổ chức kết hợp thực tế và công nghệ số, không chỉ lan tỏa mạnh mẽ những thành tựu của ngành mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái triển lãm số, thúc đẩy xúc tiến thương mại hiện đại, hội nhập toàn cầu”.

Thanh Huyền
#Triển lãm ngành Nông nghiệp và Môi trường #80 năm phát triển nông nghiệp Việt Nam #Tổng quan lịch sử ngành nông nghiệp Việt Nam #Chính sách phát triển nông nghiệp bền vững #Quản lý tài nguyên và môi trường Việt Nam #Các thành tựu nông nghiệp Việt Nam #Chuyển đổi số trong nông nghiệp #Sản phẩm OCOP và thủ công mỹ nghệ Việt Nam #Công nghệ xanh và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp #Hội nhập quốc tế ngành Nông nghiệp và Môi trường

