Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói về việc hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Môi trường

TPO - Theo Phó Thủ tướng, việc hợp nhất hai bộ và hai đảng bộ với hơn 80 tổ chức, hơn 10.000 đảng viên được triển khai nhanh chóng, nhất trí cao. Đây là ngành khởi đầu, thí điểm cho đổi mới trong quản lý tài nguyên, nông nghiệp, môi trường và biến đổi khí hậu.

Ngày 14/8, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Do thuộc diện hợp nhất, thành lập mới nên nhân sự của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ NN&MT nhiệm kỳ 2025 - 2030 được Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định theo thẩm quyền.

Quyền Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng được chỉ định là Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Khương Trung.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2025 - 2030; ông Ngô Hồng Giang - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 - được chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao những thành tựu toàn diện của ngành, từ vai trò “trụ đỡ” trong giai đoạn khó khăn đến trở thành động lực lớn của nền kinh tế. Ngành phấn đấu kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 70 tỷ USD vào cuối năm nay, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 400 tỷ USD của cả nước, đóng góp lớn vào thặng dư thương mại 100 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Tùng Đinh.

Theo Phó Thủ tướng, việc hợp nhất hai Bộ và hai đảng bộ với hơn 80 tổ chức và hơn 10.000 đảng viên được triển khai nhanh chóng, quyết liệt, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao.100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ; 94% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Kết nạp 1.547 đảng viên mới, gấp gần 3 lần chỉ tiêu (600).

Phó Thủ tướng kỳ vọng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ là tập thể đoàn kết, bản lĩnh, kế thừa và đổi mới.

“Ngành Nông nghiệp và Môi trường phải luôn tiên phong tạo ra thước đo giá trị phát triển bền vững. Đây là ngành khởi đầu, thí điểm cho đổi mới trong quản lý tài nguyên, nông nghiệp, môi trường và biến đổi khí hậu”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Quyền Bộ trưởng NN&MT Trần Đức Thắng khẳng định đảng bộ quyết tâm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành kế hoạch và chương trình hành động, bảo đảm triển khai thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ NN&MT lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ Bộ NN&MT xác định 4 đột phá chiến lược cho giai đoạn tới: Đột phá về thể chế; khoa học công nghệ và chuyển đổi số; phát triển hạ tầng hiện đại, đa mục tiêu; nguồn nhân lực.