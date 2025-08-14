Ông Nguyễn Văn Mạnh làm Bí thư Đảng ủy phường Nếnh

Ngày 13 và 14/8, Đảng bộ phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ông Nguyễn Văn Mạnh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Nếnh.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Nếnh Nguyễn Văn Mạnh cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; khó khăn nhiều hơn thuận lợi, nhiều vấn đề mới phát sinh chưa từng có tiền lệ.

Song, với truyền thống đoàn kết, tinh thần không lùi bước trước khó khăn; Đảng bộ phường Nếnh và các phường trước sáp nhập đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp trên; không ngừng nỗ lực phấn đấu, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp, đưa địa phương vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên đẩy mạnh phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật trên các lĩnh vực.

Tất cả chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Nếnh đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 26%/năm, là một trong các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất tỉnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Bí thư Đảng ủy phường Nếnh Nguyễn Văn Mạnh phát biểu tại đại hội

Các lĩnh vực văn hóa- xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, quốc phòng, an ninh được đảm bảo; đời sống Nhân dân nhiều mặt được nâng lên. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Những kết quả đó đã là tiền đề, nền tảng quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân trong phường Nếnh vững tin bước vào một hành trình phát triển mới, trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh của dân tộc.

Đại hội sẽ tập trung trí tuệ để thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tích cực mang tính đột phá, làm cơ sở xây dựng phường Nếnh đến năm 2030 là đô thị “Sáng - xanh - sạch - đẹp - thông minh - hiện đại”.

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ qua, các Đảng ủy ở phường Nếnh đã triển khai nghiêm túc các chủ trương của cấp ủy cấp trên về công tác tổ chức xây dựng Đảng; quan tâm chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kinh tế của phường Nếnh có mức tăng trưởng khá toàn diện, cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt so với các mục tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong đó, về cơ cấu kinh tế, công nghiệp và xây dựng chiếm 99,49%; nông lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 0,1%; dịch vụ chiếm 0,41%; thu nhập bình quân đầu người tăng 1,24 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh phát biểu chỉ đạo đại hội

Phường Nếnh có 4 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động; có trên 1.000 doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực, tạo công ăn việc làm cho trên 200.000 lao động trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh.

Tỷ lệ kiên cố hoá trường lớp học đạt 100% (đạt chỉ tiêu đại hội); 100% các trường đạt phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học và THCS; triển khai thực hiện đầu tư, cải tạo, nâng cấp và xây mới 4 trạm y tế; tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân trên địa bàn phường đạt 99,8%; làm tốt công tác tiêm chủng mở rộng, tỷ lệ đạt 98%.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và quyết tâm chính trị của Đảng bộ phường Nếnh. Mặc dù mới thành lập, vận hành hơn 1 tháng, song Đảng bộ phường Nếnh đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ vận hành chính quyền theo mô hình mới trơn tru.

Có thể khẳng định, những kết quả mà Đảng bộ phường Nếnh và các phường tiền nhiệm đạt được nhiệm kỳ qua là rất tích cực và toàn diện, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh.

Ông Oanh đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy phường Nếnh thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy đoàn kết, thống nhất trong nội bộ là nhiệm vụ then chốt.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nếnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đảng bộ phường Nếnh cần xây dựng các chương trình, đề án trọng tâm cần triển khai nhằm thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết đại hội; huy động mọi nguồn lực tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với đô thị hiện đại, bền vững.

Đảng bộ phường Nếnh tập trung nghiên cứu, quyết tâm hành động, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện phù hợp với đặc thù của phường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Tại đại hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nếnh nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm 29 người, Ban Thường vụ (11 người). Ông Nguyễn Văn Mạnh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Nếnh.