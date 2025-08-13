Ông Thân Hải Nam làm Bí thư Đảng ủy xã Yên Thế

Ngày 13/8, Đảng bộ xã Yên Thế tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ông Thân Hải Nam được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Yên Thế.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy xã Yên Thế Thân Hải Nam cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã Yên Thế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, tăng cường sự phối hợp của các tổ chức chính trị và sự cố gắng, quyết tâm cao của Nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế, xã hội có bước phát triển khá. Tiềm năng, thế mạnh của địa phương được khai thác, sử dụng có hiệu quả.

Các lĩnh vực kinh tế nông nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; thương mại, dịch vụ có sự chuyển biến tích cực; thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt dự toán. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được quan tâm đầu tư.

Lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh dự đại hội

Công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa tiếp tục có những bước phát triển. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được triển khai, thực hiện kịp thời và hiệu quả, bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng được đổi mới.

Công tác quốc phòng, an ninh được chú trọng; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Theo ông Nam, bước vào nhiệm kỳ mới với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ xã Yên Thế huy động tối đa mọi nguồn lực, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã Yên Thế phát triển nhanh, bền vững.

Báo cáo chính trị tại đại hội nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặt lên hàng đầu, đạt nhiều kết quả quan trọng, củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân. Trong nhiệm kỳ, có trên 543 lượt tập thể và 12.865 lượt cá nhân đăng ký 19.081 việc làm theo Bác.

Bí thư Đảng ủy xã Yên Thế Thân Hải Nam phát biểu tại đại hội

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Kinh tế có những bước phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành bình quân hằng năm đạt trên 13%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, ước thực hiện đến hết năm 2025, nông - lâm nghiệp 28,6%; công nghiệp - xây dựng 43,5%; thương mại - dịch vụ 27,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng/người/năm.

Tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn đạt trên 90%; một số tuyến đường trục thôn được quan tâm lắp hệ thống đèn chiếu sáng. Giai đoạn 2020 - 2025, các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện 195 hạng mục công trình với tổng mức đầu tư là hơn 181 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách trong cả nhiệm kỳ (không tính thu tiền sử dụng đất) đạt trên 754 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách ước thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 hơn 346 tỷ đồng.

Công tác giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; phát triển khoa học - công nghệ được quan tâm. Tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp đạt trên 98%; giữ vững tỷ lệ 100% các trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có hơn 43 % trường đạt chuẩn mức độ 2.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Thế nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên hàng năm duy trì dưới 1%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 9,8%; tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 99%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT là 99,6%.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Yên Thế nhiệm kỳ qua, đồng thời gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, Đảng bộ xã Yên Thế cần quyết tâm cao đẩy lùi những khó khăn, thách thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong 5 năm tới.

Đảng bộ xã Yên Thế bám sát định hướng quy hoạch chung, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xã Yên Thế, tạo không gian phát triển mới để khai thác tối đa thế mạnh, tiềm năng của địa phương.

Đảng bộ xã Yên Thế đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, lấy chỉ số hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền; đồng thời quan tâm chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tại đại hội, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Thế nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 25 người, Ban Thường vụ (11 người); ông Thân Hải Nam được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Yên Thế.