Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào

TPO - Sáng 14/8, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào (xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 và Lễ khánh thành "Tượng đài Bác Hồ".

Về phía tỉnh Tuyên Quang có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cùng các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở ban ngành; các đồng chí thường trực Đảng ủy xã Tân Trào, cùng đông đảo đồng chí đồng bào các dân tộc trong tỉnh Tuyên Quang.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương tham dự buổi lễ.

Mở đầu chương trình là màn đánh trống khai hội và các tiết mục văn nghệ đặc sắc do hơn 500 cán bộ, chiến sĩ cùng các nghệ sĩ biểu diễn, tái hiện không khí hào hùng của quê hương cách mạng. Trong không khí trang nghiêm, dưới chân Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, Tân Trào - Thủ đô kháng chiến, là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, gắn liền với hình ảnh và những quyết định lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tượng đài Bác Hồ tại đây là biểu tượng tri ân công lao của Người, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh, và là điểm nhấn quan trọng trong không gian văn hóa - lịch sử Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Cũng tại buổi lễ, ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức có ý nghĩa to lớn nhằm động viên, khích lệ tinh thần “lấy dân làm gốc”, “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, Khó vạn lần dân liệu cũng xong” thể hiện truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam, là nền tảng xuyên suốt trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Công trình tượng đài Bác Hồ là công trình có ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc nhằm tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ của Đảng và Nhân dân Việt Nam.

Tượng Bác được chế tác nguyên mẫu theo ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần 6 năm Người ở và làm việc tại Tuyên Quang. Tượng cao 7,9m bằng chất liệu đồng nguyên chất, nặng gần 7 tấn, bệ cao 3,6m.

Với mong muốn xây dựng khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào thành trung tâm giáo dục truyền thống cách mạng của cả nước, đồng thời khắc ghi sâu đậm hình ảnh, kỉ niệm sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian ở và làm việc tại Tuyên Quang, Bộ Công an đề nghị cấp ủy chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân tỉnh Tuyên Quang làm tốt công tác quản lý, giữ gìn, phát huy giá trị công trình tượng đài một cách hiệu quả.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Công trình được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, 80 năm Ngày truyền thống của công an nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội Toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, sau 20 năm triển khai, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đạt nhiều kết quả quan trọng, gắn với bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Nhiều mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” được hình thành, góp phần phát huy vai trò của nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì và nhân rộng nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, tại Tân Trào - nơi gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiều hoạt động được lồng ghép với phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo nguồn thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân.

Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương những già làng, trưởng bản, đoàn viên, thanh niên đã ngày đêm bám bản, giữ vững an ninh trật tự, biến mỗi thôn, bản thành “pháo đài” vững chắc bảo vệ Tổ quốc. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà cho Trường THPT Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. Đón nhận món quà ý nghĩa từ Tổng Bí thư, người dân cùng các em học sinh, chính quyền địa phương kính tặng Tổng Bí thư cây đàn Tính – một nhạc cụ đặc trưng của dân tộc Tày tại xã Tân Trào.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà cho Trường THPT Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại chương trình, ông Ma Anh Tuấn, đại diện người dân xã Tân Trào, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi quê hương được xây dựng Tượng đài Bác Hồ, biểu tượng thiêng liêng của lòng biết ơn với Người; đồng thời khẳng định cán bộ, nhân dân địa phương sẽ đoàn kết, thi đua xây dựng Tân Trào giàu đẹp, giữ vững an ninh, trật tự, xứng đáng với danh hiệu “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến”.

Nghi lễ cắt băng khánh thành công trình Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào.

Cuối chương trình, đoàn đại biểu cùng lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào, công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn vô hạn và sự tôn kính của nhân dân đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam- chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chương trình, Tổng Bí thư và đoàn công tác Trung ương trồng cây lưu niệm tại Khu di tích, gửi gắm thông điệp “trồng cây, trồng người” và gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa của Tân Trào.