Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan

TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, trưa 13/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Busan, lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TPHCM - Busan.

Theo TTXVN, phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan cho biết, Busan có đông người Việt Nam sinh sống, học tập, cộng đồng người Việt tại đây đang ngày càng hội nhập với sở tại, đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Do vậy, việc thành lập Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực miền Nam Hàn Quốc.

Lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại TP Busan, Hàn Quốc ngày 13/8. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại sự kiện, Thị trưởng Busan Park Hyeong Jun nhấn mạnh rằng trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, việc thành lập Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan mang ý nghĩa to lớn, là minh chứng sống động cho mối quan hệ liên kết ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia; là cầu nối vững chắc đưa quan hệ địa phương mở rộng hơn nữa trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao tặng ông Park Soo Kwan - nguyên Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan - Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngoại giao.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và lãnh đạo TP. Busan, đại diện Chính phủ Hàn Quốc dự Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TPHCM - Busan.

Sự kiện do UBND TPHCM và chính quyền TP Busan đồng tổ chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác

﻿TPHCM - Busan. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là kết quả của hơn 30 năm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc - đã được nâng tầm trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư khẳng định vai trò không thể thiếu của hợp tác địa phương trong tổng thể hợp tác thực chất giữa hai quốc gia.

Theo Tổng Bí thư, Busan có rất nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển quan hệ với Việt Nam. TPHCM là một đô thị lớn của Việt Nam, quy mô tiềm năng đầy đủ với một tầm nhìn phát triển hiện đại. Busan và TPHCM đều là những trung tâm kinh tế lớn, trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc; hai bên có nhiều điều kiện để tiếp tục hợp tác cùng phát triển.

Tổng Bí thư mong muốn thời gian tới, Busan tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều địa phương, nhiều thành phố khác của Việt Nam, các tỉnh ven biển của Việt Nam cũng có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác với Busan.