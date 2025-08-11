Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Khẳng định coi Việt Nam là quốc gia hết sức quan trọng trong khu vực, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong những chặng đường phát triển tiếp theo.

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 11/8, tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ngay sau lễ đón chính thức trọng thể, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Tổng thống Lee Jae Myung nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc và là vị khách nước ngoài đầu tiên sau khi Hàn Quốc có chính quyền mới; khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực.

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc - Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Chúc mừng những thành tựu phát triển quan trọng, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ ngưỡng mộ đất nước Việt Nam vĩ đại với con người Việt Nam vĩ đại, kiên cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc; tin tưởng nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt kỳ tích mới trong phát triển đất nước và dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ sớm trở thành quốc gia phát triển và là trung tâm của khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm chân thành cảm ơn Tổng thống Lee Jae Myung, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc về sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo; trân trọng việc Tổng thống Lee Jae Myung đã mời Tổng Bí thư và Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam thăm Hàn Quốc ngay sau khi đắc cử, thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Hàn Quốc đối với Việt Nam cũng như quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng Tổng thống Lee Jae Myung sẽ lãnh đạo đất nước Hàn Quốc tiếp tục tạo nên những “Kỳ tích sông Hàn” mới trong thời gian tới; khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc trong đường lối đối ngoại của mình và mong muốn cùng Tổng thống Lee Jae Myung và các nhà Lãnh đạo Hàn Quốc định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục có bước chuyển biến mới, thực chất, hiệu quả, bền vững lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, tương xứng với khuôn khổ quan hệ ngoại giao cao nhất mà hai bên đã xác lập.

Trong bầu không khí chân tình, hữu nghị, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi tổng thể, chiến lược về tình hình mỗi nước và quan hệ Việt - Hàn. Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc, với nhiều điểm sáng nổi bật của quan hệ Việt - Hàn sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và cùng nhau cụ thể hóa Chương trình Hành động triển khai khuôn khổ ngoại giao cao nhất này.

Tổng thống Lee Jae Myung chia sẻ và nhất trí với ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng Việt Nam và Hàn Quốc đang có những điều kiện chiến lược rất thuận lợi để củng cố tin cậy chính trị cao hơn, cùng nỗ lực nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, bổ sung thế mạnh lẫn nhau và cùng nhau phát triển, cùng nhau lớn mạnh trong kỷ nguyên mới của hai dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí tiếp tục củng cố vững chắc tin cậy chính trị và đẩy mạnh phối hợp chiến lược trong các lĩnh vực trọng yếu ngoại giao - quốc phòng - an ninh; mở rộng hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, kiến tạo nền tảng thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các cơ quan, địa phương của hai nước phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, nhất là “Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.”

Lãnh đạo hai nước chia sẻ quan điểm chung về việc cùng định hình và triển khai tầm nhìn chiến lược mới cho liên kết kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc từ hợp tác dựa trên thị trường sang hợp tác cùng phát triển chuỗi sản xuất, phát triển nhân lực chất lượng cao; từ phát triển theo chiều rộng sang theo chiều sâu, ưu tiên chất lượng, hiệu quả, bền vững, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và lợi ích phát triển bền vững dài hạn; đưa liên kết kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới, phù hợp với nhu cầu và lợi ích hai nước trong bối cảnh tình hình mới hiện nay.

Hai bên nhất trí tiếp tục tạo thuận lợi thương mại, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau; hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng tầm hợp tác khoa học-công nghệ trở thành trụ cột, điểm sáng mới trong quan hệ song phương để Việt Nam hướng tới trở thành đối tác kiến tạo giá trị cùng Hàn Quốc trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển mới của Việt Nam như phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, đô thị thông minh.

Tổng thống Lee Jae Myung mong muốn Việt Nam quan tâm và hỗ trợ để các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đầu tư lâu dài tại Việt Nam và hỗ trợ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc được tham gia các dự án trọng điểm của Việt Nam; nhấn mạnh Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng về hợp tác phát triển; cam kết tiếp tục mở rộng hơn nữa quy mô hỗ trợ ODA cho các lĩnh vực Việt Nam quan tâm như cơ sở hạ tầng, nghiên cứu và phát triển, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định sẽ tăng thêm hạn ngạch và mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân để trong hành trình cùng phát triển, giao lưu nhân văn không chỉ là chất keo gắn kết mà còn là nền tảng chiến lược cho sự đồng hành giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, phối hợp sớm thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc; tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp định hướng phát triển của hai bên.

Vui mừng trước 5 triệu lượt du khách hai nước thăm nhau trong năm 2024, hai Nhà Lãnh đạo mong muốn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa hợp tác du lịch.

Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác thực chất giữa các địa phương hai nước, phối hợp chặt chẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân nước này tại nước kia.

Cũng trong khuôn khổ cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung đã trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng theo quy định của luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc (UNCLOS 1982); đồng thời cho rằng tiến triển trong quan hệ liên Triều và thiết lập hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên là thiết yếu đối với hòa bình, thịnh vượng của không chỉ Bán đảo Triều Tiên mà còn của cộng đồng quốc tế.

Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung đã chứng kiến việc trao đổi 10 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước trong các lĩnh vực hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, lao động, văn hóa...

Sau lễ trao các văn kiện hợp tác, lãnh đạo cao nhất hai nước đã cùng nhau gặp gỡ báo chí thông tin về kết quả cuộc hội đàm cấp cao.