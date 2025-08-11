Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ trao 10 văn kiện hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

Bình Giang
TPO - Sáng nay (11/8), Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc.

ky-ket.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS. (Ảnh: TTXVN)

Lễ ký kết các văn kiện hợp tác diễn ra ngay sau cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Các văn kiện hợp tác được hai bên ký kết trong dịp này gồm:

1. Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc về hợp tác khoa học công nghệ.

2. Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực hợp tác quyền tác giả, quyền liên quan giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc.

3. Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác năng lượng tái tạo giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc.

4. Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, ký giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc.

5. Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc về hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến hoạt động Ngân hàng Trung ương.

6. Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc.

7. Thỏa thuận sửa đổi bổ sung Bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Hàn Quốc về hợp tác giáo dục.

8. Bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc.

9. Bản ghi nhớ hợp tác về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân giữa Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc.

10. Biên bản thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) và Chính quyền thành phố Pyeongtaek (Hàn Quốc).

Bình Giang
#Tổng Bí thư Tô Lâm #Việt Nam - Hàn Quốc #Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc #Văn kiện hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

