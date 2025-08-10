Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Sáng 10/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc từ ngày 10 - 13/8, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân.

screen-shot-2025-08-10-at-84648-am.png
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly lên đường thực hiện chuyến thăm Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN.

Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Thượng tướng Tô Ân Xô - Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc trên cương vị mới.

Chuyến thăm lần này diễn ra vào thời điểm tình hình khu vực và thế giới đang trải qua khó khăn và mất ổn định về chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư... Hàn Quốc và Việt Nam là hai đối tác hàng đầu của nhau trên rất nhiều lĩnh vực như chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động, giao lưu nhân dân.

Đây sẽ là dịp để hai bên đi sâu trao đổi chiến lược, xác định các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, toàn diện và hiệu quả; đồng thời, mở ra những định hướng phát triển mới sang các lĩnh vực hợp tác quan trọng và tiềm năng, nhất là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chuyến thăm cũng là dịp để Việt Nam chuyển tải thông điệp đến bạn bè Hàn Quốc, cộng đồng quốc tế về quyết tâm và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, thu hút tối đa các nguồn lực phục vụ các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

