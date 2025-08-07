Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10 – 13/8, Bộ Ngoại giao thông báo.

to-lam.png
Tổng Bí thư Tô Lâm.

Hàn Quốc là nền kinh tế thứ tư châu Á và thứ 10 thế giới trong năm 2024. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Về chính trị, hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị.

Về quốc phòng - an ninh, trao đổi đoàn và các cơ chế đối thoại được triển khai thường xuyên.

Hàn Quốc tiếp tục là đối tác đầu tư số một của Việt Nam, là thị trường cung cấp khách du lịch số hai, nước cung cấp ODA số hai, đối tác thương mại số ba, thị trường tiếp nhận lao động số ba của Việt Nam.

Năm 2024, kim ngạch song phương đạt 81,5 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 25,6 tỷ USD, tăng 9,1%.

Về hợp tác lao động, hai bên đã ký gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) vào tháng 6/2023, với hiệu lực 2 năm kể từ ngày ký.

Năm 2024, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường lao động ngoài nước lớn thứ ba của Việt Nam. Khoảng 7.900 lao động EPS được Hàn Quốc tiếp nhận, nâng tổng số lao động Việt Nam tại Hàn Quốc lên khoảng 88.000 người.

Về hợp tác khoa học công nghệ, hai bên duy trì cơ chế họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc cấp bộ trưởng. Các tập đoàn lớn công nghệ cao của Hàn Quốc đầu tư vào Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) của Việt Nam. Trong đó, SK tài trợ vốn và chương trình nghiên cứu cho doanh nghiệp Việt Nam, Samsung thành lập phòng nghiên cứu Samsung Innovation Campus...

Năm 2024 ghi nhận 4,6 triệu lượt người Hàn Quốc đến Việt Nam và 600 nghìn người Việt Nam tới Hàn Quốc.

Khoảng 320.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, trong đó gần 100.000 người là lưu học sinh. Hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn và Lý Tinh Thiện gồm khoảng 1.000 người.

Bình Giang
#Hàn Quốc #Tổng Bí thư Tô Lâm #Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục