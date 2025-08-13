Nhiều kết quả quan trọng từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc

TPO - Chiều 13/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10-13/8, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chủ trì quốc yến chiêu đãi Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Trong cuộc trả lời báo chí, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết chuyến thăm diễn ra rất thành công, đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực chất.

Trong 4 ngày tại Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm có chương trình làm việc hết sức phong phú, đa dạng với các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc, gặp gỡ với các lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc, chính giới, tổ chức kinh tế, văn hóa, nhà khoa học, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và những người bạn Hàn Quốc yêu mến Việt Nam.

Chuyến thăm làm sâu sắc tin cậy chính trị, củng cố quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đạt nhận thức chung quan trọng về việc đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Ấn tượng trước những thành tựu phát triển quan trọng, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh đất nước Việt Nam vĩ đại, con người Việt Nam vĩ đại, kiên cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc sẽ tiếp tục đạt được những kỳ tích mới trong phát triển đất nước.

Xuyên suốt trong các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc song phương, các lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực và bày tỏ sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn hợp tác hai nước tiếp tục có bước chuyển mới, thực chất, hiệu quả, chặt chẽ và bền vững hơn nữa, tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Đồng thời, hai bên nhất trí đẩy mạnh hơn nữa các chuyến thăm, giao lưu tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, mở rộng hợp tác kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội; tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Chuyến công tác đã đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới nhiều khó khăn, bất ổn, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề xuất với phía Hàn Quốc định hình tầm nhìn chiến lược mới, chuyển từ hợp tác kinh tế sang liên kết kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác cùng phát triển chuỗi sản xuất, mở cửa thị trường hàng hóa của nhau và hỗ trợ để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, qua đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục xác định Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu, điểm đến chiến lược cho xây dựng các Trung tâm nghiên cứu và phát triển, đồng thời mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị tại Việt Nam.

Có thể thấy những tâm huyết và sự hào hứng của các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp của cả hai nước mong muốn đóng góp hiệu quả hơn nữa cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ của Việt Nam và liên kết kinh tế giữa hai nước.

Chuyến thăm đã mở ra cơ hội hợp tác mới giữa hai nước trên một số lĩnh vực trọng tâm như khoa học - công nghệ, phát triển hạ tầng chiến lược, nông nghiệp công nghệ cao và hợp tác phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực trở thành trụ cột mới của quan hệ song phương; nhất trí phối hợp phát triển các ngành công nghệ chiến lược, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, xây dựng chính sách đổi mới sáng tạo số.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh nền tảng xã hội, giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết bền chặt quan hệ hữu nghị và hiểu biết hai nước.

Trên cơ sở đó, hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân, hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn và hợp tác giữa các địa phương hai nước trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí gia hạn Bản ghi nhớ (MOU) về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm (EPS); phối hợp thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác, quảng bá và truyền thông về văn hóa, thể thao, du lịch; mở rộng hơn nữa hợp tác du lịch cũng như đơn giản hóa thủ tục đi lại cho công dân hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư đánh giá cao đóng góp của cộng đồng hơn 350.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, đề nghị Hàn Quốc tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho bà con người Việt sinh sống, làm việc ổn định và đóng góp thiết thực hơn nữa cho mối quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Trên bình diện đa phương, hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ và tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế và khu vực như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Tiểu vùng Mekong…; sẵn sàng tham gia tích cực vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống cũng như các thách thức toàn cầu.

Nhân dịp này, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm và ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc trong năm 2025 và tại Việt Nam năm 2027.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các quan chức cấp cao Việt Nam thăm cảng Busan, Hàn Quốc ngày 13/8. Ảnh: TTXVN

“Có thể nói chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định.

Thông qua chuyến thăm lần này, hai bên ký kết 50 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và địa phương hai nước về hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, hạ tầng số, chuyển đổi số, tài chính, ngân hàng, dịch vụ, văn hóa, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm trở thành cột mốc lớn mở ra chương mới tươi sáng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong kỷ nguyên mới.